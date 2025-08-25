Trợ lý HLV Polking "chạy trốn" trọng tài vẫn không thoát phạt nguội từ VFF

🕒 Tình huống làm gián đoạn trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội

Một tình huống hài hước nhưng cũng gây tranh cãi đã xuất hiện trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội trên sân Gò Đậu chiều 24/8, vòng 2 V-League 2025/26. Trợ lý phân tích kỹ thuật Luis Filipe Pena Viegas, cánh tay phải của HLV Mano Polking, đã có màn "chạy trốn" trọng tài đầy kịch tính nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi án phạt nguội.

Ông Luis Viegas (bìa phải) phản ứng trọng tài ở trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội.

Cụ thể, trận đấu đang diễn ra căng thẳng thì đến phút 33, trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo ông Luis Viegas vì lỗi phản ứng. Thay vì dừng lại, vị trợ lý này tiếp tục tiến tới khu vực bàn trọng tài thứ 4, dùng những lời lẽ thiếu kiềm chế để phản ứng và xúc phạm trọng tài Trần Ngọc Nhớ.

Trọng tài chính Lê Vũ Linh sau đó quay lại để xử lý tiếp nhưng Luis Viegas bất ngờ chạy thẳng vào hầm khán đài A sân vận động Gò Đậu nhằm né tránh. Hành động này khiến trận đấu bị gián đoạn tới 5 phút.

Do Viegas kiên quyết không trở lại khu vực kỹ thuật, trọng tài chính buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo dành cho HLV Mano Polking, sau khi nhà cầm quân gốc Brazil “xung phong” nhận trách nhiệm về phần mình để trận đấu không bị gián đoạn quá lâu.

⚖️ VFF ra quyết định xử phạt nghiêm khắc

Chiều 25/8, Ban Kỷ luật VFF nhận được báo cáo từ ban tổ chức giải và lập tức họp khẩn để đưa ra quyết định. Căn cứ Điều 58 Quy định kỷ luật, VFF đã chính thức ra án phạt tiền 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Án phạt này đồng nghĩa với việc ông Luis Viegas sẽ không thể đồng hành cùng HLV Mano Polking trong hai trận đấu quan trọng sắp tới của CLB Công an Hà Nội.

🤔 "Tiền sử chạy trốn" của Luis Viegas

Đây không phải lần đầu tiên Luis Viegas có hành vi gây tranh cãi. Theo một số nguồn tin, trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2025 giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường ngày 9/8, ông cũng từng một lần tìm cách "chạy trốn" sau khi có những phản ứng với các trọng tài.

Luis Viegas vốn không phải gương mặt xa lạ. Ông là cộng sự thân cận, đã theo chân HLV Mano Polking ở nhiều CLB khác nhau tại V-League, Thai League và thậm chí cả ĐTQG Thái Lan. Sự gắn bó này cho thấy Polking luôn đặt niềm tin vào Viegas trong công tác phân tích chiến thuật. Tuy nhiên, những sự cố trên sân cỏ gần đây có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cả bộ đôi HLV – trợ lý này tại V-League.