Yamal công khai quan hệ tình ái với nữ ca sỹ hơn 7 tuổi

Lamine Yamal thời gian gần đây đã được chú ý về đời tư cá nhân bởi những hoạt động nghỉ hè khá phóng túng của anh, từ những cuộc hẹn hò và đi chơi cùng những người đẹp lạ mặt, cho tới bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 xa hoa. Giờ Yamal lại gây thêm xôn xao, khi công bố người tình thực sự của anh.

Bức ảnh Yamal đăng trên Instagram, ngầm xác nhận mối quan hệ giữa anh với Nicki Nicole

Sau khi giúp Barcelona ngược dòng thắng Levante 3-2 ở vòng 2 La Liga, mới đây siêu sao sinh năm 2007 đã đăng trên Instagram bức ảnh anh chụp cùng nữ ca sỹ Nicki Nicole. Bức ảnh chụp 2 người ngồi sát bên nhau trong khung cảnh lãng mạn với hoa hồng, bóng bay hình trái tim và một chiếc bánh kem trắng, đi kèm chú thích đơn giản là trái tim đỏ.

Nicki Nicole đã nổi tiếng trong làng nhạc Latin nhưng gần đây sự liên quan giữa cô với Yamal bắt đầu được chú ý. Cô đến dự tiệc sinh nhật của Yamal một cách có phần kín đáo, nhưng sau đó bị bắt gặp cùng Yamal đi du lịch ở Monaco. Nicole sau đó có mặt để cổ vũ cho Yamal trong trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper, thậm chí cô còn ngồi chung với gia đình Yamal và mặc một chiếc áo in tên anh.

Nicole năm nay 25 tuổi, hơn Yamal 7 tuổi, và đã dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc từ 2019 đến nay. Sinh ra tại Rosario của Argentina (quê hương của Lionel Messi), Nicole đã từng hẹn hò với ca sỹ Peso Pluma, nhưng sau đó chia tay vì Pluma bị phát hiện lăng nhăng với người phụ nữ khác.