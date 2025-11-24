Tin mới nhất bóng đá sáng 24/11: Barcelona đón tin vui từ Rashford

Barcelona đón tin vui từ Rashford

Barcelona sắp có cuộc chạm trán Chelsea ở Cúp C1 (3h, 26/11). Đây là cuộc đấu dự báo khó khăn. Theo tờ Diario AS, Pedri gần như chắc chắn lỡ hẹn vì chưa bình phục chấn thương cơ đùi.

Trong khi đó, tin vui duy nhất đến từ việc Rashford kịp bình phục và sẽ trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Tiền đạo được Barcelona mượn từ MU đã vắng mặt trong trận thắng 4-0 trước Athletic Bilbao vào cuối tuần vì mắc cúm, nhưng đã tập luyện bình thường hôm 23/11 và sẵn sàng ra sân đối đầu Chelsea.

Rashford sẵn sàng tái xuất

Antony xin lỗi CĐV Real Betis

Trong trận hòa 1-1 của Real Betis trước Girona ở vòng 13 La Liga, Antony dính thẻ đỏ ở cuối trận khi có pha sút vào thẳng mặt đối phương trong lúc nỗ lực cứu bóng. Ngay khi rời sân, Antony lập tức chắp tay hướng về khán đài xin lỗi CĐV Betis trong nước mắt. Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đau đầu chọn người thay thế Antony khi anh bị treo giò ở trận gặp Sevilla.

Thomas Frank nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-4 trước Arsenal

Tottenham trải qua trận thua cay đắng với tỷ số 1-4 trước Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Sau trận, HLV Thomas Frank đã nhận trách nhiệm: "Chúng tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ. Hôm nay là một màn trình diễn tồi. Cả đội thua quá nhiều trong các pha tranh chấp tay đôi.

Tôi luôn chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Dù đá sơ đồ nào thì hôm nay chúng tôi cũng thiếu cường độ thi đấu và không thể xử lý chính xác trong những khoảnh khắc quyết định. Rất khó để thắng khi thi đấu nhưu vậy".

MU ra giá mua Guehi

MU muốn củng cố hàng thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Tờ The Times cho biết đội chủ sân Old Trafford nhắm đến trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace. "Quỷ đỏ" đang đưa ra mức giá 25 triệu bảng để thuyết phục Crystal Palace nhả người. Hiện hợp đồng của Guehi chỉ còn lại hơn 6 tháng, qua đó khiến giá của anh giảm mạnh.