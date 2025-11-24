Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 24/11: Barcelona đón tin vui từ Rashford

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Truyền thông Tây Ban Nha đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về tình hình nhân sự của Barcelona trước thềm cuộc chạm trán Chelsea ở vòng bảng Cúp C1.

Barcelona đón tin vui từ Rashford

Barcelona sắp có cuộc chạm trán Chelsea ở Cúp C1 (3h, 26/11). Đây là cuộc đấu dự báo khó khăn. Theo tờ Diario AS, Pedri gần như chắc chắn lỡ hẹn vì chưa bình phục chấn thương cơ đùi. 

Trong khi đó, tin vui duy nhất đến từ việc Rashford kịp bình phục và sẽ trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Tiền đạo được Barcelona mượn từ MU đã vắng mặt trong trận thắng 4-0 trước Athletic Bilbao vào cuối tuần vì mắc cúm, nhưng đã tập luyện bình thường hôm 23/11 và sẵn sàng ra sân đối đầu Chelsea.

Rashford sẵn sàng tái xuất

Rashford sẵn sàng tái xuất

Antony xin lỗi CĐV Real Betis

Trong trận hòa 1-1 của Real Betis trước Girona ở vòng 13 La Liga, Antony dính thẻ đỏ ở cuối trận khi có pha sút vào thẳng mặt đối phương trong lúc nỗ lực cứu bóng. Ngay khi rời sân, Antony lập tức chắp tay hướng về khán đài xin lỗi CĐV Betis trong nước mắt. Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đau đầu chọn người thay thế Antony khi anh bị treo giò ở trận gặp Sevilla.

Thomas Frank nhận trách nhiệm sau thảm bại 1-4 trước Arsenal

Tottenham trải qua trận thua cay đắng với tỷ số 1-4 trước Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Sau trận, HLV Thomas Frank đã nhận trách nhiệm: "Chúng tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ. Hôm nay là một màn trình diễn tồi. Cả đội thua quá nhiều trong các pha tranh chấp tay đôi. 

Tôi luôn chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Dù đá sơ đồ nào thì hôm nay chúng tôi cũng thiếu cường độ thi đấu và không thể xử lý chính xác trong những khoảnh khắc quyết định. Rất khó để thắng khi thi đấu nhưu vậy".

MU ra giá mua Guehi

MU muốn củng cố hàng thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Tờ The Times cho biết đội chủ sân Old Trafford nhắm đến trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace. "Quỷ đỏ" đang đưa ra mức giá 25 triệu bảng để thuyết phục Crystal Palace nhả người. Hiện hợp đồng của Guehi chỉ còn lại hơn 6 tháng, qua đó khiến giá của anh giảm mạnh. 

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Video bóng đá Real Betis - Girona: Rượt đuổi hấp dẫn, Antony dính thẻ đỏ lãng xẹt (La Liga)
Video bóng đá Real Betis - Girona: Rượt đuổi hấp dẫn, Antony dính thẻ đỏ lãng xẹt (La Liga)

(Vòng 13 La Liga) Real Betis và Girona tạo nên thế trận đôi công rất hấp dẫn trong cả trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/11/2025 06:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN