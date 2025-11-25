Bảng xếp hạng NHA năm dương lịch 2025: Arsenal hay nhất, MU đứng ở đâu?

Arsenal bền vững trong cả năm

Chỉ hơn 1 tháng nữa năm 2025 sẽ kết thúc và mùa giải Premier League 2025/26 đã định hình đa số cuộc đua. Trong đó sự hùng mạnh của Arsenal đã trở nên không thể phủ nhận, họ đang là ứng cử viên vô địch số 1 và fan “Pháo thủ” đang rất chờ mùa giải đi tới đoạn kết vào mùa hè năm sau để lần đầu tiên ăn mừng sau hơn 2 thập kỷ.

Liverpool năm nay vô địch Premier League, nhưng tính cục diện cả năm dương lịch thì Arsenal đá tốt hơn

Nhưng năm 2025 là năm Liverpool lên ngôi, họ đã đăng quang với cách biệt 10 điểm so với Arsenal khiến đây là một trong những mùa giải kết thúc sớm nhất trong lịch sử giải đấu. Dù vậy, kết quả này không khiến Liverpool 2024/25 được xem là một trong những nhà vô địch mạnh & thuyết phục nhất.

Lý do là bởi phong độ của “The Kop” trong năm 2025 rất tệ. Thậm chí nếu tính riêng trong năm dương lịch 2025, họ chỉ đủ điểm để đứng trong top 5 là nhóm dự Champions League. 32 trận trong 2025 mang lại 57 điểm cho Liverpool, trong khi Arsenal đã giành được 67 điểm. Số điểm của Arsenal thực ra cũng chẳng quá cao so với các đội từng vô địch, nhưng khi tách mùa 2024/25 so với mùa 2025/26 thì sự khác biệt là đáng kể.

Arsenal của mùa giải hiện tại đã giành 29 điểm sau 12 trận (trung bình 2,41 điểm/trận) trong khi các trận trong năm dương lịch 2025 của mùa trước họ có 38 điểm trong 20 trận (1,9 điểm/trận). Trong năm nay, Arsenal đã hòa tới 8 trận trong mùa 2024/25 nhưng mới chỉ hòa 2 ở mùa này, hàng công của họ đã dứt điểm trận đấu tốt hơn hẳn.

Liverpool đã sa sút từ đầu năm

Trong khi đó, Liverpool giành 39 điểm trong các trận năm dương lịch 2025 của mùa 2024/25, trong đó họ thắng 11 trận. Và tính các trận của cả hai mùa giải, Liverpool đã lọt lưới 44 bàn, nhiều nhất trong các đội top 6 và nhiều thứ 2 trong các đội top 10.

Rắc rối rõ ràng đã xuất hiện từ mùa giải trước chứ không phải gần đây mới ập đến cho Liverpool, và nó chủ yếu rơi vào hàng thủ. Vậy vấn đề ở đâu? Ibrahima Konate.

Liverpool đã sa sút từ đầu năm và Konate là tiêu điểm

Các đội Premier League bắt bài nhau rất nhanh và từ đầu năm, nhiều đội đã khoét vào cánh phải của Liverpool, nơi Konate thi đấu. Đấu pháp của họ thường là kèm chặt các cầu thủ còn lại của hàng thủ Liverpool, nhưng để Konate nhận bóng và bắt Konate phải phát động. Sẽ chỉ có 2 trường hợp xảy ra: Hoặc Konate chuyền ngang hoặc chuyền về, hoặc chuyền lên chỉ tầm thấp và nhiều khả năng mất bóng.

Mùa trước Liverpool vẫn còn Trent Alexander-Arnold đá cánh phải và Trent có thể nhận bóng từ Konate để phát động từ xa, chỉ 1 đường chuyền của “TAA” là đủ để đưa bóng vào 40m cuối phần sân đội bạn. Năm nay thì khác: Conor Bradley không chuyền dài được như thế dù về thoát pressing anh có thể làm tốt, và Jeremie Frimpong không phải một hậu vệ biên đá sơ đồ 4 hậu vệ, anh đá biên trong sơ đồ 3 hậu vệ ở Leverkusen và dâng rất cao.

Sự sụp đổ của hàng phòng ngự Liverpool đang diễn ra xuất phát từ đủ mọi vấn đề: Điểm yếu cá nhân bị khai thác, sự không phù hợp về nhân sự, và cả sự thiếu điều chỉnh trong đấu pháp. Arsenal vô địch mùa trước thì giờ họ đã bổ sung con người để thắng liên tiếp, trong khi Liverpool không nhận ra được vấn đề để khắc phục.

Aston Villa trong top 4, MU và Tottenham xếp nửa dưới

Cũng trong bảng xếp hạng năm dương lịch 2025, Aston Villa cho thấy họ có một năm chơi rất ổn định khi đang đứng thứ 3, hơn 1 bậc so với thứ hạng hiện tại của mùa 2025/26. Duy nhất giai đoạn 2 tháng đầu mùa này là thời điểm Aston Villa chật vật, còn lại họ chơi khá đều về mặt kết quả, không cần thắng quá tưng bừng nhưng vừa đủ.

Crystal Palace về đích thứ 12 mùa trước, đang đứng thứ 5 mùa này, và cả năm 2025 thì họ đứng thứ 6

Crystal Palace cũng như mùa trước đang đứng ở vị trí dự cúp châu Âu và trên BXH năm dương lịch họ cũng đứng thứ 6, xếp trên Brighton lẫn Newcastle mặc dù hai đội này về đích cao hơn họ mùa 2024/25. Tottenham (15) và MU (14) thì thứ hạng trong năm cũng khá giống thứ hạng mùa 2024/25.

Cần nhấn mạnh rằng trong BXH này có một số đội đã rớt hạng và vài đội mới lên hạng, và chúng ta chỉ thống kê điểm số họ giành được tại Premier League trong bảng này. Do đó Sunderland dù đứng rất cao trên BXH mùa hiện tại nhưng ở bảng này chỉ đứng thứ 18, do họ mùa trước vẫn đang ở Championship.

BXH năm dương lịch 2025 của Premier League