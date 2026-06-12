Người đẹp làng tennis Việt lần đầu thi đấu đã có giải, vẻ đẹp nóng bỏng hút ánh nhìn

Lan Anh Đào là một trong những gương mặt gây chú ý bậc nhất trong ngày thi đấu mở màn (11/6) của Babolat Open Cup lần 1 năm 2026, giải đấu tennis và pickleball diễn ra từ ngày 11-14/6 tại TP.HCM.

Tranh tài ở nội dung đôi nam nữ Newbie, nội dung dành cho những người mới chơi, tay vợt xinh đẹp cùng người đồng đội Lee Mẫn đã vượt qua vòng bảng khi có 2 chiến thắng ấn tượng 6-1 và 6-2.

Tiếp đến tại vòng knock-out, đội của Lan Anh Đào có những chiến thắng liên tiếp để vào đến bán kết. Đáng tiếc ở lượt trận bán kết, bộ đội đã để thua ở loạt tie-break sau khi đã hòa đối thủ 6-6.

Dù chỉ giành hạng Ba chung cuộc, Lan Anh Đào chia sẻ đây là kết quả ngoài mong đợi của cô khi đây là giải đấu lớn đầu tiên mà cô tham gia thi đấu sau tròn 1 năm bén duyên với tennis.

“Trước khi chơi tennis, tôi thường chạy bộ, tham gia nhiều giải chạy lớn trong nước và tập gym. Sau khi bén duyên với tennis, tôi bị môn thể thao này thu hút. Cá nhân tôi nghĩ môn thể thao nào cũng có cái hay riêng. Nhưng với tôi, tennis là môn thể thao kéo dài tuổi thọ, có nhiều điều để chinh phục. Tôi cảm thấy mình thích tiếng bóng của tennis hơn so với các môn khác”, Lan Anh Đào chia sẻ.

Hot girl có khoảng 200 nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội cho biết hiện tại, cô tập tennis đủ 7 ngày trong tuần, trong đó có 2 ngày tập chuyên sâu cùng HLV. Ngoài ra, cô còn tập gym để tăng sức mạnh và tham gia các giải chạy bộ: “Tôi sẽ cần cải thiện nhiều hơn ở khả năng đứng lưới và tâm lý thi đấu để có thể giành thành tích cao hơn ở các giải đấu sau”.

Á hậu Lâm Thu Hồng cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày thi đấu này. Dù đã có khoảng 2 năm tập tennis, nàng hậu cao 1m7 cũng lần đầu tiên bước ra thi đấu. Đáng tiếc, cô và đồng đội đã phải dừng bước tại vòng bảng.

“Vì lịch trình công việc bận rộn, tôi đã có khoảng nửa năm hầu như không chơi tennis được nhiều. Tôi chỉ vừa tập luyện đều đặn khoảng 4 tháng qua. Đáng tiếc ở giải đấu này, tôi đã không làm tốt để tiến sâu hơn. Dù vậy, tôi rất vui khi mình được tham dự giải và học hỏi được nhiều điều từ các người chơi nhiều kinh nghiệm, các HLV của giải”, Thu Hồng cho biết.

Nàng hậu cho biết cô hiện tập tập ít nhất 2 buổi tennis trong tuần, mỗi buổi khoảng 5 tiếng. Trước đó, Thu Hồng từng thử sức qua rất nhiều môn thể thao như cầu lông, pickleball, leo núi, gym, chạy bộ, đạp xe, bơi, bóng rổ…

Là một nhân viên văn phòng có niềm say mê với tennis, tay vợt sinh năm 1998 Đỗ Hà Đông Phương cũng rất hào hứng khi có nhiều trải nghiệm bổ ích ở giải đấu đầu tiên của mình dù phải sớm dừng bước. Cô nàng đã có khoảng 1 năm tập tennis và duy trì 4-5 buổi trong tuần.

“Phải sau 1 năm tập luyện, tôi mới có đủ can đảm để ra thi đấu. Tôi thích tennis bởi sự khó khăn, nhiều thử thách của bộ môn này. Để có thể đánh được trái bóng qua lưới, đi đúng như ý muốn của mình cần rất nhiều thời gian và tập luyện tích cực”, Đông Phương nhận xét.