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Tin mới nhất bóng đá sáng 5/6: Guardiola từng đòi nghỉ việc tới 100 lần tại Man City

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Chủ tịch Man City, ông Khaldoon Al Mubarak gần đây có những chia sẻ khá thú vị về HLV Pep Guardiola.

 Guardiola từng đòi nghỉ việc tới 100 lần tại Man City

Chủ tịch Al Mubarak gần đây chia sẻ những khó khăn khi làm việc cùng Pep Guardiola, 1 trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử: "“Chắc chắn chúng tôi đã trải qua rất nhiều đỉnh cao và cả những giai đoạn khó khăn. Trong những lúc khó khăn ấy, Pep có lẽ đã đòi nghỉ việc tới 100 lần trong suốt 10 năm. 

Pep Guardiola giành nhiều danh hiệu với Man City, nhưng ông vẫn có nhiều lần đòi rời đi

Pep Guardiola giành nhiều danh hiệu với Man City, nhưng ông vẫn có nhiều lần đòi rời đi

Ai cũng biết câu chuyện "Cậu bé chăn cừu". Với Pep cũng vậy, khi ông ấy nói mình nghỉ việc thì không có nghĩa là ông ấy thực sự nghỉ. Bạn không thể quá nghiêm túc với điều đó. Pep chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại quá 4 năm, rồi 5 năm. Trong suy nghĩ của ông ấy, kể cả ở năm thứ 4 hay thứ 5, câu hỏi luôn là: "Còn bao lâu nữa".

Mọi thứ phải diễn ra theo cách phù hợp nhất. Sẽ luôn có thời điểm mà quyết định ra đi trở thành hiện thực, và lần này chính là như vậy".

Tuchel mời CLB hạng 4 tại Mỹ làm “quân xanh” cho tuyển Anh

Tuyển Anh đối đầu với một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 4 của Mỹ nhằm hoàn thiện các tình huống cố định và thích nghi với điều kiện thời tiết trước World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel đã liên hệ với CLB Miami United để hỗ trợ đội tuyển Anh trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Glasner có khả năng chuyển đến AC Milan

HLV Oliver Glasner được cho là đang ngày càng cởi mở với khả năng tiếp quản AC Milan sau các cuộc đàm phán với ông chủ Gerry Cardinale và cố vấn Zlatan Ibrahimovic. Nhà cầm quân 51 tuổi chuẩn bị rời Crystal Palace với tư cách HLV thành công nhất lịch sử CLB. Dưới sự dẫn dắt của ông, Crystal Palace giành chức vô địch FA Cup, Community Shield và mới nhất là lên ngôi Conference League.

Gabriel cảm ơn Marquinhos

Sau khi vô địch Cúp C1, Marquinhos không chỉ tập trung ăn mừng cùng các đồng đội ở PSG. Anh tiến đến ôm Gabriel lúc ấy vô cùng thất vọng và dành cho trung vệ của Arsenal những lời động viên. 

Marquinhos cho biết bản thân được Gabriel cảm ơn sau khoảnh khắc đó: "Một ngày sau chung kết Cúp C1, tôi nhận được tin nhắn từ Gabriel. Anh ấy cảm ơn tôi vì khoảnh khắc đó, vì sự động viên, cái ôm và những lời tôi đã nói. 

Tôi nói với Gabriel rằng cái ôm ấy mới là chiến thắng lớn nhất của tôi trong đêm hôm đó và phản ứng mà nó tạo ra thật tuyệt vời".

Lộ diện "danh sách đen" của Mourinho tại Real Madrid, 6 SAO phải cuốn gói
Lộ diện "danh sách đen" của Mourinho tại Real Madrid, 6 SAO phải cuốn gói

Real Madrid trao cho Mourinho "quyền sinh sát" và ông đã xác định 6 cầu thủ sẽ bị thải loại khỏi CLB sau khi lên nắm quyền.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 00:27 AM (GMT+7)
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