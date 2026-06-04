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Tin mới nhất bóng đá sáng 4/6: Maguire góp mặt tại World Cup

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 4/6: Dù không được triệu tập lên đội tuyển Anh, Harry Maguire vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 mùa hè này với một vai trò khác.

Maguire góp mặt tại World Cup

Dù thất vọng vì không được góp mặt trong đội hình tuyển Anh, Harry Maguire vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 với vai trò khác. Anh được xác nhận là khách mời đặc biệt trên podcast The Rest Is Football của Gary Lineker, chương trình được đồng dẫn bởi Alan Shearer và Micah Richards.

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Maguire sẽ đảm nhận một vai trò khác tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Theo The Athletic, Maguire sẽ là một trong nhiều khách mời xuất hiện xuyên suốt giải đấu tại Bắc Mỹ sau khi podcast này ký hợp đồng phát trực tuyến trị giá 14 triệu bảng với Netflix. Thỏa thuận bao gồm 40 tập phát sóng theo lịch trình, được phát hằng ngày trên nền tảng này trong thời gian World Cup diễn ra.

Hiện vẫn chưa rõ Maguire có trực tiếp xuất hiện tại trường quay ở New York (Mỹ), nơi Gary Lineker sẽ dẫn chương trình, hay tham gia từ xa.

MU hoãn gia hạn với Bruno Fernandes

MU đã quyết định tạm hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với đội trưởng Bruno Fernandes. Theo The Mirror, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang tập trung nguồn lực cho công tác chuyển nhượng và chưa thúc đẩy việc gia hạn với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Fernandes hiện chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng hiện tại, tuy nhiên MU vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Ở thời điểm hiện tại, Fernandes đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tập huấn tại Bắc Mỹ để chuẩn bị cho World Cup mùa hè này. Dù tương lai chưa được làm rõ bằng bản hợp đồng mới, cầu thủ 31 tuổi được cho là đã trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của MU và khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Man City tiến gần ngày bổ nhiệm Enzo Maresca

Man City tự tin sẽ đạt được thỏa thuận với Chelsea để hoàn tất việc bổ nhiệm Enzo Maresca làm người kế nhiệm Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Chiến lược gia người Italia đang ở rất gần vị trí HLV trưởng của đội chủ sân Etihad, tuy nhiên hai CLB vẫn cần thống nhất khoản bồi thường liên quan đến hợp đồng của Maresca. Nhà cầm quân 46 tuổi rời Chelsea hồi tháng 1 trong bối cảnh không mấy êm đẹp, khiến các thủ tục pháp lý trở nên phức tạp hơn.

Theo Sky Sports, Maresca rất muốn nhận công việc tại Man City. Các cuộc đàm phán giữa Man City và Chelsea hiện vẫn đang diễn ra, với đội ngũ luật sư của hai bên phụ trách những chi tiết cuối cùng. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong tuần này.

Hansi Flick đoạt “HLV xuất sắc nhất La Liga”

HLV Hansi Flick đã được trao danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất La Liga” mùa giải 2025/26 sau khi dẫn dắt Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương. Đội bóng xứ Catalunya thậm chí đăng quang sớm 3 vòng đấu. Thành tích ấn tượng này giúp Flick lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải” tại La Liga. Sau chức vô địch, Flick cũng cam kết tương lai lâu dài với Barcelona khi ký gia hạn hợp đồng đến năm 2028.

Gattuso bắt tay vào công việc tại Lazio

HLV Gennaro Gattuso đã bắt tay vào công việc tại Lazio dù đội bóng thủ đô nước Ý vẫn chưa chính thức công bố việc bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên trưởng. Cựu tiền vệ tuyển Italia được bắt gặp tại trung tâm huấn luyện Formello trong ngày 3/6, nơi ông có cuộc làm việc với các giám đốc của Lazio để thảo luận những chi tiết cuối cùng trong hợp đồng, đồng thời thống nhất kế hoạch chuyển nhượng cho mùa giải mới.

Theo kế hoạch, các cầu thủ Lazio sẽ tập trung trở lại vào ngày 10/7 để kiểm tra y tế trước mùa giải. Ba ngày sau, toàn đội sẽ chính thức bước vào giai đoạn tập huấn tiền mùa giải tại đại bản doanh Formello dưới sự dẫn dắt của Gattuso.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 23:53 PM (GMT+7)
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