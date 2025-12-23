Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Báo Indonesia tiến cử HLV Park Hang Seo sau thất bại ở SEA Games

Sự kiện: Bóng đá Indonesia HLV Park Hang Seo SEA Games 33

HLV Park Hang Seo, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam, đang là một trong bốn ứng viên dẫn dắt U23 Indonesia.

Báo Indonesia tiến cử HLV Park Hang Seo

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định chấm dứt hợp tác với HLV Indra Sjafri, sau thất bại của U22 Indonesia tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Với tư cách là đương kim vô địch, U22 Indonesia bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Điều đáng chờ đợi lúc này là PSSI sẽ lựa chọn ai để dẫn dắt U22/U23 Indonesia trong thời gian tới.

Báo Indonesia tiến cử HLV Park Hang Seo sau thất bại ở SEA Games - 1

Cựu HLV ĐT Việt Nam Park Hang Seo lọt danh sách ứng viên dẫn dắt U22 Indonesia

Theo tờ Bola (Indonesia), HLV Park Hang Seo là một trong bốn cái tên có thể được PSSI cân nhắc. “HLV người Hàn Quốc từng tạo nên giai đoạn hoàng kim cho bóng đá Việt Nam với hàng loạt thành tích ấn tượng cùng đội tuyển mang biệt danh ‘Những chiến binh sao vàng’”, tờ báo viết.

Thật vậy, bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã gặt hái nhiều dấu mốc quan trọng, nổi bật là chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019 và 2021, cùng việc lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp độ U23, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử với ngôi á quân U23 châu Á 2018 và vào tới bán kết ASIAD 2018.

Trong quãng thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo cầm quân tổng cộng 53 trận, giành 26 chiến thắng, 12 trận hòa và để thua 15 trận. Sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo chuyển sang làm việc trong bộ máy điều hành của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA). Theo Yonhap News Agency, ông hiện đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch KFA.

Nhiều phương án khác đang được cân nhắc

Một cái tên khác được tờ Bola nhắc đến là HLV Shin Tae Yong, đồng hương của HLV Park Hang Seo và từng dẫn dắt các đội tuyển Indonesia trong giai đoạn 2021-2025. Trong 5 năm làm việc cùng bóng đá xứ vạn đảo, HLV Shin Tae Yong để lại hàng loạt thành tựu quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của ông, ĐT Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2007, và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 1/8 của giải đấu này.

Không dừng lại ở đó, HLV Shin Tae Yong còn đưa U20 Indonesia giành quyền tham dự VCK U20 châu Á 2023, lần đầu sau 9 năm. Ở cấp độ U23, ông giúp U23 Indonesia cán đích ở vị trí thứ tư tại VCK U23 châu Á 2024, thành tích tốt nhất từ trước đến nay, và chỉ còn cách tấm vé dự Olympic Paris 2024 trong gang tấc. Hồi đầu năm nay, HLV Shin Tae Yong bị PSSI sa thải bị sa thải sau thất bại tại AFF Cup 2024, giải đấu mà ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch.

Hai cái tên còn lại trong danh sách ứng viên của tờ Bola là Kurniawan Dwi Yulianto và Nova Arianto. Với Yulianto, ông được xem là một trong những tiền đạo huyền thoại của bóng đá Indonesia.

Trong khi đó, Arianto từng đi vào lịch sử khi đưa U17 Indonesia giành vé dự VCK U17 World Cup năm nay tại Qatar. Không dừng lại ở đó, chiến thắng của U17 Indonesia trước U17 Honduras ở vòng bảng còn giúp Nova trở thành HLV Đông Nam Á đầu tiên giành được một trận thắng tại sân chơi U17 World Cup.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 17:53 PM (GMT+7)
