Đội Ronaldo được FIFA gỡ án phạt, sẵn sàng đón tân binh khủng vào tháng 1

Trận đấu nổi bật

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Đội Ronaldo được FIFA gỡ án phạt, sẵn sàng đón tân binh khủng vào tháng 1

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Ronaldo và CLB Al Nassr vừa nhận được cú hích quan trọng từ FIFA khi lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới dành cho đội bóng Saudi Arabia chính thức được dỡ bỏ.

🏛️ FIFA chính thức dỡ bỏ lệnh cấm với Al Nassr

FIFA (cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới) xác nhận đã dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Al Nassr. Đây được xem là tin rất tích cực dành cho Cristiano Ronaldo và đội bóng anh đang khoác áo.

Al Nassr chính thức được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm&nbsp;chuyển nhượng

Al Nassr chính thức được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng

Trước đó, vào thứ 6 ngày 19/12, FIFA đã cập nhật danh sách các CLB bị cấm tham gia đăng ký cầu thủ, trong đó có Al Nassr. Điều này khiến đội bóng Saudi Arabia đối mặt với nguy cơ không thể bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tuy nhiên, việc lệnh cấm nhanh chóng được gỡ bỏ đã giúp Al Nassr “thở phào”, đặc biệt trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông đang cận kề.

Quyết định từ FIFA mang ý nghĩa rất lớn với Al Nassr trong quá trình hướng tới năm 2026. Việc được phép đăng ký cầu thủ mới giúp đội bóng đủ điều kiện tham gia thị trường chuyển nhượng tháng Giêng, qua đó tăng cường lực lượng cho phần còn lại của mùa giải.

Đây là yếu tố then chốt để ban lãnh đạo Al Nassr có thể củng cố đội hình và duy trì sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

🏆 Ronaldo vẫn khao khát danh hiệu đầu tiên

Hiện tại, Al Nassr đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia với 27 điểm sau 9 trận đấu. Tuy nhiên, Al Hilal đang bám sát ngay phía sau với 23 điểm, khiến cuộc đua vô địch vẫn rất gay cấn.

Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr tại Saudi Arabia.

Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr tại Saudi Arabia.

Khoảng cách không quá an toàn buộc Al Nassr phải duy trì sự ổn định và tận dụng tối đa cơ hội bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ronaldo vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia. Dù vậy, mùa giải năm nay được đánh giá là hội tụ đầy đủ những yếu tố để CR7 có thể lần đầu nâng cao một chiếc cúp trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Al Nassr cũng đang tiếp tục chinh chiến tại AFC Champions League Two. Dù không phải sân chơi châu lục danh giá nhất, giải đấu này vẫn mang đến cơ hội thực tế để đội bóng Saudi Arabia giành một danh hiệu chính thức.

🧩 Bài toán lực lượng xoay quanh Ronaldo

Kể từ khi Ronaldo gia nhập Al Nassr, một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất là việc CLB chưa thể xây dựng được một đội hình thực sự phù hợp để hỗ trợ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù đã có những bản hợp đồng quan trọng, các tân binh không phải lúc nào cũng là mẫu cầu thủ lý tưởng cho hệ thống thi đấu được thiết kế xoay quanh huyền thoại Real Madrid. Việc được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ vì thế được kỳ vọng sẽ giúp Al Nassr khắc phục hạn chế này trong thời gian tới.

Mbappe san bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo tại Real, CR7 lập tức phản ứng
Mbappe san bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo tại Real, CR7 lập tức phản ứng

Siêu sao người Pháp tái hiện màn ăn mừng “siu”, và được thần tượng Cristiano Ronaldo gửi lời chúc mừng sau cột mốc lịch sử tại Bernabeu.

Bấm xem >>

