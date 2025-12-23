Đội Ronaldo được FIFA gỡ án phạt, sẵn sàng đón tân binh khủng vào tháng 1

🏛️ FIFA chính thức dỡ bỏ lệnh cấm với Al Nassr

FIFA (cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới) xác nhận đã dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Al Nassr. Đây được xem là tin rất tích cực dành cho Cristiano Ronaldo và đội bóng anh đang khoác áo.

Al Nassr chính thức được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng

Trước đó, vào thứ 6 ngày 19/12, FIFA đã cập nhật danh sách các CLB bị cấm tham gia đăng ký cầu thủ, trong đó có Al Nassr. Điều này khiến đội bóng Saudi Arabia đối mặt với nguy cơ không thể bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tuy nhiên, việc lệnh cấm nhanh chóng được gỡ bỏ đã giúp Al Nassr “thở phào”, đặc biệt trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông đang cận kề.

Quyết định từ FIFA mang ý nghĩa rất lớn với Al Nassr trong quá trình hướng tới năm 2026. Việc được phép đăng ký cầu thủ mới giúp đội bóng đủ điều kiện tham gia thị trường chuyển nhượng tháng Giêng, qua đó tăng cường lực lượng cho phần còn lại của mùa giải.

Đây là yếu tố then chốt để ban lãnh đạo Al Nassr có thể củng cố đội hình và duy trì sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

🏆 Ronaldo vẫn khao khát danh hiệu đầu tiên

Hiện tại, Al Nassr đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia với 27 điểm sau 9 trận đấu. Tuy nhiên, Al Hilal đang bám sát ngay phía sau với 23 điểm, khiến cuộc đua vô địch vẫn rất gay cấn.

Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr tại Saudi Arabia.

Khoảng cách không quá an toàn buộc Al Nassr phải duy trì sự ổn định và tận dụng tối đa cơ hội bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ronaldo vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia. Dù vậy, mùa giải năm nay được đánh giá là hội tụ đầy đủ những yếu tố để CR7 có thể lần đầu nâng cao một chiếc cúp trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Al Nassr cũng đang tiếp tục chinh chiến tại AFC Champions League Two. Dù không phải sân chơi châu lục danh giá nhất, giải đấu này vẫn mang đến cơ hội thực tế để đội bóng Saudi Arabia giành một danh hiệu chính thức.

🧩 Bài toán lực lượng xoay quanh Ronaldo

Kể từ khi Ronaldo gia nhập Al Nassr, một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất là việc CLB chưa thể xây dựng được một đội hình thực sự phù hợp để hỗ trợ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù đã có những bản hợp đồng quan trọng, các tân binh không phải lúc nào cũng là mẫu cầu thủ lý tưởng cho hệ thống thi đấu được thiết kế xoay quanh huyền thoại Real Madrid. Việc được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ vì thế được kỳ vọng sẽ giúp Al Nassr khắc phục hạn chế này trong thời gian tới.