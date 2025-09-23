Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 23/9: Fan MU không cắt tóc bị CĐV MU khác đánh ở trận gặp Chelsea

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bản tin bóng đá sáng 23/9: Frank Ilett người đã không cắt tóc trong khoảng 1 năm qua, đã bị một CĐV MU khác đánh ở trận gặp Chelsea.

Fan MU không cắt tóc bị CĐV MU khác đánh ở trận gặp Chelsea

Frank Ilett, người nổi tiếng với tuyên bố anh sẽ không cắt tóc cho tới khi nào MU thắng 5 trận liên tiếp, đã bị đánh bởi một CĐV MU khác trong trận gặp Chelsea vừa qua. Người này đã chủ động tiếp cận Ilett và sau một hồi đôi co, giật tóc và xô ngã anh này trước khi bị những người xung quanh ngăn lại. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc và khuôn mặt của kẻ gây sự được cho là khá rõ ràng do bị nhiều camera thu hình ghi lại.

Frank Ilett trên sân Old Trafford

Frank Ilett trên sân Old Trafford

Mourinho nói nếu vì tiền ông đã không đến Benfica

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ thể thao Abola, HLV Jose Mourinho cho biết nếu vì lý do tài chính, ông đã không nhận lời dẫn dắt Benfica. “Tiền đền bù hợp đồng của tôi ở Fenerbahce còn nhiều hơn tiền lương Benfica trả, nếu vì tiền thì tôi đã chẳng nhận lời với Benfica. Thậm chí tôi có thể về London sống sung sướng và thi thoảng đưa gia đình đi du lịch”, ông nói.

Gavi và Fermin Lopez cùng chấn thương

Barcelona cho biết tiền vệ tấn công Fermin Lopez đã bị đau cơ chậu thắt lưng và anh dự kiến sẽ phải  nghỉ thi đấu trong 3 tuần tới. Trong khi đó tiền vệ Gavi đã phải được cho làm kiểm tra nội soi khớp do phương thức chữa chấn thương sụn chêm của anh đã không có tác dụng, và Gavi dự kiến còn phải nghỉ khoảng 1 tháng rưỡi nữa.

Nkunku sẵn sàng đá chính đêm thứ Ba

HLV Max Allegri xác nhận tiền đạo Christopher Nkunku đã sẵn sàng để đá chính trong trận gặp Lecce ở Coppa Italia đêm thứ Ba này, sau khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất để ra sân. Trong lúc này AC Milan đang kiểm tra tình hình của tiền đạo chủ lực Rafael Leao với hy vọng anh sẽ đá được trước Napoli.

Chiellini sắp làm giám đốc cho Juventus

Tin từ báo chí Italia cho hay cựu trung vệ Giorgio Chiellini sắp trở thành một thành viên của ban giám đốc Juventus trong tuần này, khi CLB công bố báo cáo tài chính của mùa giải 2024/25. Chiellini đang đứng đầu bộ phận quan hệ kiêm điều phối chiến lược của Juventus và nhận được sự tín nhiệm của Damien Comolli, người sắp được thăng lên vị trí CEO.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 23:37 PM (GMT+7)
