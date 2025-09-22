Tỷ lệ cược giành Quả bóng vàng 2025 trước lễ trao giải: Ai sáng cửa nhất?

⚽ Salah từng ở rất gần Quả bóng vàng

Mohamed Salah từng được đánh giá là ứng viên số một cho Ballon d’Or 2025 nhờ phong độ bùng nổ tại Liverpool với hàng loạt bàn thắng và kiến tạo. Tiền đạo Ai Cập tưởng chừng sẽ hoàn tất cú ăn ba lịch sử cùng “The Kop”, nhưng rốt cuộc chỉ nâng cao duy nhất chiếc cúp Premier League.

Điều này khiến cơ hội của Salah sụt giảm rõ rệt, dù anh vẫn kết thúc mùa giải với 54 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở hai đấu trường lớn nhất (29 bàn, 18 kiến tạo ở Premier League và 3 bàn, 4 kiến tạo tại Champions League). Lúc này tỷ lệ cho khả năng Salah đoạt Quả bóng vàng 2025 là 16/1, xếp thứ ba trong danh sách ứng viên.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2025 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

🏆 Dembele vươn lên dẫn đầu nhờ cú ăn ba cùng PSG

Trước lễ trao giải đêm nay, Ousmane Dembele đang là ứng viên số một sau khi giúp PSG đoạt Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp. Ngôi sao người Pháp có mùa giải đáng mơ ước: 8 bàn, 6 kiến tạo ở Champions League và 21 bàn sau 29 trận tại Ligue 1. Với thành tích này, việc anh được đánh giá cao nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025 là hoàn toàn xứng đáng.

Đó là còn chưa kể ở FIFA Club World Cup 2025, PSG của Dembele cũng vào đến chung kết và chỉ chịu thua Chelsea. Rất nhiều điểm cộng cho cầu thủ người Pháp trước khi anh được xướng tên trong danh sách đề cử. Đó là lý do vì sao tỷ lệ Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025 đang là 1/5, có khả năng chiến thắng cao nhất.

🔥 Raphinha và Yamal – Bộ đôi tạo dấu ấn tại Barcelona

Raphinha từng là cái tên dẫn đầu bảng cược, vượt nhẹ Kylian Mbappe, khi Barcelona vẫn còn cơ hội vô địch tuyệt đối ở cả Tây Ban Nha lẫn châu Âu. Bên cạnh đó, ngôi sao trẻ Lamine Yamal cũng gây ấn tượng mạnh khi ghi 9 bàn, kiến tạo 13 trong tổng số 102 bàn thắng mà Barca có ở La Liga mùa trước.

Bộ đôi này góp công lớn giúp Barcelona hoàn tất cú ăn ba nội địa: La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thất bại tại Champions League đã khiến cả hai bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đua.

Yamal có lợi thế khi được truyền thông Tây Ban Nha hỗ trợ. Vì thế, sao trẻ này vẫn đang là ứng viên số 2 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025 với tỷ lệ 5/1, chỉ xếp sau Dembele. Trong khi đó, Raphinha xếp thứ tư với tỷ lệ 20/1.

Palmer tỏa sáng rực rỡ ở FIFA Club World Cup 2025

📊 Top ứng viên còn lại: Palmer bất ngờ góp mặt, McTominay gây sốc

Trong số các cầu thủ Premier League, ngoài Salah, chỉ có Cole Palmer lọt vào nhóm ứng viên hàng đầu. Ngôi sao Chelsea đã giúp đội giành vị trí thứ 4 Premier League, vô địch Conference League và FIFA Club World Cup 2025. Hiện Palmer có tỷ lệ chiến thắng là 33/1.

Bất ngờ hơn, cựu tiền vệ Man United là Scott McTominay cũng góp mặt với tỷ lệ cược 150/1 nhờ mùa giải thăng hoa tại Napoli.

Ballon d’Or 2025 vẫn chưa chính thức ngã ngũ, nhưng ưu thế rõ ràng đang thuộc về Dembele. Champions League luôn là “thước đo vàng” cho danh hiệu cá nhân này, và nếu không có cú lật kèo phút chót, Quả bóng vàng 2025 nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên thuộc về Ousmane Dembele.

Tỷ lệ Quả bóng vàng 2025