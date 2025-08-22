Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Tin mới nhất bóng đá sáng 22/8: "Barcelona là cơ hội cuối cùng của Rashford"

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Newcastle United Manchester United
Huyền thoại bóng đá Anh cho rằng, Rashford cần tận dụng "cơ hội cuối cùng" ở Barcelona để có thể duy trì sự nghiệp đỉnh cao.

"Barcelona là cơ hội cuối cùng của Rashford"

Bình luận trên chương trình "Stick to Football", huyền thoại bóng đá Anh Ian Wright đã hết lời bảo vệ Marcus Rashford trước "búa rìu" dư luận. Dù vậy, Ian Wright thừa nhận, việc khoác áo Barcelona cũng là cơ hội cuối cùng để tiền đạo 27 tuổi duy trì sự nghiệp đỉnh cao:

Rashford gia nhập Barca vào mùa hè 2025

Rashford gia nhập Barca vào mùa hè 2025

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nghe một số người bàn tán về Rashford. Không chỉ vì tôi mong cậu ấy thành công, mà bởi vì lần này là bước ngoặt thực sự. Nếu cơ hội này không thành, thì sẽ không bao giờ nữa. Nếu bản thân cậu ấy không tự nhận ra điều đó – rằng mình đang khoác áo Barcelona, một đội bóng không thể tin được – thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Nếu đến Barcelona rồi mà vẫn không thể tìm được sự ổn định, thì coi như xong.

Tôi thấy thật tệ khi nghe người ta chỉ trích những chuyện bên lề như đồ hiệu, xe hơi, quần áo của cậu ấy. Khi nghe ai đó nói về mấy chuyện đó để đánh giá Rashford, tôi thấy thật đáng thương".

Sao Barcelona ủng hộ Yamal vượt Dembele giành Quả bóng vàng

Trả lời trên trang chủ Barcelona, hậu vệ Jules Kounde không giấu được sự lúng túng khi phải lựa chọn chủ nhân Quả bóng vàng năm nay, giữa đồng đội ở Barca là Lamine Yamal và đồng đội ở tuyển Pháp là Ousmane Dembele.

Dù vậy, Kounde vẫn dành sự ưu tiên cho Yamal: "Bạn đang đặt tôi vào thế khó, nhưng tôi sẽ nói rằng Yamal xứng đáng, dù có những cầu thủ trải qua một mùa giải ấn tượng".

Tân binh Liverpool đón tin dữ, "báo động đỏ" hàng thủ trước đại chiến Newcastle
Tân binh Liverpool đón tin dữ, "báo động đỏ" hàng thủ trước đại chiến Newcastle

Liverpool lao đao ngay đầu mùa khi HLV Arne Slot mất hậu vệ phải Frimpong vì chấn thương gân kheo nghỉ dài hạn, trong khi Conor Bradley và Joe Gomez...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 01:37 AM (GMT+7)
