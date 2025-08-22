Nghịch lý số phận Isak và Hojlund: Lòng trung thành đáng giá bao nhiêu?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 vẫn đang diễn ra rất sôi động và còn khoảng gần 10 ngày nữa để các đội hoàn thành xong việc xây dựng đội hình. Tại Ngoại hạng Anh đang có 2 cầu thủ có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau khiến cho nhiều người phải ngẫm nghĩ. Một bên là kẻ muốn đi nhưng không được đi, trong khi phía bên kia là kẻ muốn ở nhưng chẳng được ở. Đó là câu chuyện của Alexander Isak và Rasmus Højlund.

Alexander Isak - Sẵn sàng làm "Judas" để được ra đi

Trong trận đấu giữa Aston Villa và Newcastle, phía khán đài của "Chích chòe" thường xuyên vang tiếng nguyền rủa. "Kẻ phản bội" hay "Thằng tham lam" là những "mỹ từ" mà CĐV Newcastle gửi tới người không có mặt ở đó, Alexander Isak.

Isak quyết tâm sắm vai "Judas" để được rời Newcastle

Tiền đạo người Thụy Điển thể hiện quyết tâm rời sân St James' Park bằng cách đình công: không tới tập trung cùng toàn đội trước mùa giải, không tập luyện chung và đương nhiên là không ra sân thi đấu. Cầu thủ này thậm chí còn chuyển khỏi chỗ ở cũ. Những hành động ấy thể hiện tuyên bố rất rõ ràng rằng: "Tôi muốn ra đi".

Thực tế, không nhiều người đánh giá cao hành động sắm vai "Judas" của Isak. Cựu thủ quân của MU, Wayne Rooney, đặt câu nói rất hay về vấn đề này: "Bất kỳ CLB nào muốn có Isak đều phải nghĩ về câu chuyện này. Cậu ta đã làm điều đó với Newcastle, chẳng có gì đảm bảo rằng Isak sẽ không làm điều đó một lần nữa".

Với phong độ hiện tại, tiền đạo người Thụy Điển có quyền mơ tới những đội bóng lớn hơn so với Newcastle – điều đó là đúng với nhu cầu. Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề của Isak rất khó chấp nhận. Trước khi tới với "Chích chòe", cầu thủ này chỉ là người thuộc diện tiềm năng. Mặc dù vậy, CĐV của Newcastle vẫn một lòng ủng hộ anh.

Nhưng cuối cùng, cầu thủ này lại quay lưng với chính những người từng giúp đỡ mình, ngay khi ánh hào quang tìm tới. Lòng trung thành trong bóng đá hiện đại có vẻ như đang trở nên quá rẻ mạt.

Rasmus Højlund – Khi lòng trung thành không có ý nghĩa

Câu chuyện của Højlund lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại với Isak. Cho đến tận lúc này, tiền đạo người Đan Mạch vẫn luôn thể hiện lòng trung thành với "Quỷ đỏ". Những tin đồn về cầu thủ này đã xuất hiện từ đầu hè, nhưng Højlund bỏ ngoài tai hết.

Hojlund làm mọi thứ để được ở lại MU nhưng chưa chắc đã thành công

Cựu cầu thủ của Atalanta vẫn chăm chỉ tập luyện để tìm lại phong độ ghi bàn vốn có. Trong những lần ra sân ở giai đoạn tiền mùa giải, Højlund luôn nỗ lực hết mình. Ngay cả khi Man United đã chiêu mộ Benjamin Šeško, tiền đạo người Đan Mạch cũng không nao núng.

Højlund tuyên bố chắc nịch rằng: "Tôi muốn gắn bó với Man United, tôi sẵn sàng ở lại để cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ ai". Tuyên bố ấy nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ "Quỷ đỏ". Thế nhưng, đôi khi mọi điều bạn làm đều không đủ.

Tiền đạo người Đan Mạch không được đăng ký trong trận đấu với Arsenal. Nên nhớ rằng Sancho – cầu thủ bị định danh là "bom nổ chậm" – vẫn được đăng ký, nhưng Højlund thì không. Đó là thông điệp rất rõ ràng từ ban lãnh đạo Man United: "Ở đây không còn chỗ cho cậu, Højlund!". Nếu như không ra đi, khả năng phải "ngồi chơi xơi nước" của tiền đạo người Đan Mạch là rất cao.

Højlund đúng là có lòng trung thành – điều rất khó tìm trong bóng đá hiện tại. Tuy nhiên, cầu thủ người Đan Mạch lại không đủ tốt để được giữ lại. Nếu như là cách đây khoảng 10–20 năm, câu chuyện có thể sẽ rẽ sang hướng khác, bởi Højlund vẫn còn rất trẻ (22 tuổi). Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh bây giờ đã quá khốc liệt và lòng trung thành đôi khi là không đủ.