SEA Games muốn thoát kiếp "ao làng": Mời thêm đoàn mạnh, tập trung đua môn Olympic

SEA Games, đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á đang đứng trước lời kêu gọi cải tổ mạnh mẽ từ Indonesia. Mục tiêu không còn dừng ở việc “làm vui nước chủ nhà”, mà phải trở thành bệ phóng thực sự cho Olympic.

Sở hữu một số VĐV đẳng cấp thế giới, Indonesia tham vọng nâng tầm SEA Games

Indonesia đề xuất SEA Games xoay trục sang môn Olympic

Theo hãng tin quốc gia ANTARA, Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia Erick Thohir cho biết nước này đang vận động để chương trình thi đấu SEA Games tập trung nhiều hơn vào các môn thuộc hệ thống Olympic.

“Chúng tôi đã bày tỏ mong muốn SEA Games cần có những môn thể thao nằm trong chương trình Olympic, để đại hội này thực sự trở thành bước đệm cho Olympic”, ông Thohir phát biểu tại Jakarta.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận thông lệ hiện nay cho phép chủ nhà bổ sung 10-15 môn đặc thù nhằm tăng cơ hội tranh chấp huy chương. “Chủ nhà nào cũng muốn đứng nhất toàn đoàn”, Thohir nói thẳng.

Đề xuất SEA Games Plus

Indonesia cũng khởi xướng ý tưởng SEA Games Plus, phiên bản mở rộng của SEA Games, dự kiến tổ chức năm 2028, cho phép mời thêm các đoàn mạnh ngoài ASEAN. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari cho biết nước này đã liên hệ với nhiều quốc gia, trong đó có Bhutan, New Zealand, Fiji và thậm chí cả Úc, nhằm tạo sân chơi chất lượng cao hơn cho vận động viên Đông Nam Á.

Theo kế hoạch được truyền thông Indonesia tiết lộ, SEA Games Plus có thể tổ chức tại Philippines năm 2028 và tập trung nhiều hơn vào các môn Olympic. Indonesia kỳ vọng mô hình này sẽ giúp các VĐV khu vực được cọ xát với đối thủ mạnh, qua đó nâng tầm SEA Games từ giải đấu khu vực thành bệ phóng thực sự cho đấu trường châu lục và Olympic.

Đưa vấn đề ra bàn họp cấp ASEAN

Không dừng lại ở tuyên bố trên truyền thông, Indonesia đã nhanh chóng đưa ý tưởng “chuẩn hóa Olympic” của SEA Games ra bàn nghị sự khu vực. Phó Bộ trưởng Taufik Hidayat mang đề xuất này tới Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 tại Hà Nội, đồng thời trực tiếp trao đổi với ông Patrick Gregor, Chủ tịch Cơ quan Thể thao Philippines, quốc gia sẽ giữ vai trò Chủ tịch ASEAN tiếp theo.

Theo lộ trình, Indonesia sẽ tổ chức cuộc họp riêng của các bộ trưởng thể thao Đông Nam Á vào tháng 2/2026, trước khi nội dung cải tổ SEA Games được đưa ra thảo luận rộng rãi toàn khu vực vào tháng 4/2026.

SEA Games Plus có thể được tổ chức ở Philippines năm 2028

Từ “ao làng” thành bệ phóng Olympic

Từ những cuộc họp ấy, Bộ trưởng Erick Thohir muốn SEA Games thật sự thoát khỏi hình ảnh “ao làng” để trở thành bệ phóng Olympic của khu vực.

Ông dẫn chứng hàng loạt gương mặt đã làm rạng danh ASEAN ở Thế vận hội như Veddriq Leonardo, Rizki Juniansyah (Indonesia), Carlos Edriel Yulo (Philippines) hay Joseph Schooling (Singapore) để khẳng định tiềm năng khu vực là có thật.

Theo Thohir, chỉ khi SEA Games tập trung vào các môn Olympic, các quốc gia mới buộc phải xây dựng chiến lược dài hạn thay vì chạy theo những môn “địa phương hóa” để kiếm huy chương. “Chúng tôi không được tụt lại phía sau. Indonesia phải cạnh tranh sòng phẳng cho các tấm HCV Olympic”, ông nhấn mạnh.

SEA Games trước ngã rẽ lớn

Đề xuất của Indonesia được xem như lời tuyên chiến với tư duy “ao làng” vốn tồn tại nhiều năm tại SEA Games, nơi các môn lạ, môn thế mạnh địa phương thường được đưa vào để phục vụ thành tích chủ nhà.

Nếu được thông qua, SEA Games trong tương lai có thể khoác lên mình “chiếc áo mới”, ít môn phong trào hơn, nhiều môn Olympic hơn, cạnh tranh thực chất hơn với những đối thủ có thực lực mới, Đông Nam Á sẽ không chỉ đua nhau ở SEA Games, mà hướng thẳng tới Olympic.