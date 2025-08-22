Vì sao vừa thua Việt Nam cả 2 trận, Thái Lan vẫn tin sẽ vô địch SEA Games?

"Các cầu thủ của tôi đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với các đối thủ, đặc biệt là chủ nhà Việt Nam, đội có sân vận động chật kín khán giả và liên tục điều chỉnh chiến thuật. Chưa thể vui với kết quả hạng tư nhưng điều quan trọng là phát triển cầu thủ, đó mới là mục tiêu hàng đầu lúc này", HLV Futoshi Ikeda của tuyển nữ Thái Lan chia sẻ khi cùng đội về nước sau chiến dịch AFF Cup nữ 2025.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất AFF Cup nữ với 4 lần vô địch. Nhưng ở giải 2025, do giải không nằm trong lịch thi đấu FIFA Days nên Thái Lan không thể sử dụng cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài, cũng như nhóm cầu thủ của CLB BGC Bundit Asia đang đá giải châu Á.

Thái Lan dùng đội hình trẻ đã gây ra nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Việt Nam tại AFF Cup nữ vừa qua

Mặt khác, HLV Ikeda chủ động trao cơ hội cho cầu thủ trẻ khi mang tới giải đội hình chủ yếu lứa U21.

Đội hình rất trẻ này thua Việt Nam cả ở vòng bảng (0-1) lẫn trận tranh hạng ba (1-3), thua Myanmar 1-2 tại bán kết, thế nhưng, điều đó không có nghĩa là bóng đá nữ Thái Lan lép vế trước hai láng giềng.

SEA Games 33 vào tháng 12 tới trên sân nhà mới là đích ngắm, nơi Thái Lan tung lực lượng mạnh nhất, đặt mục tiêu vô địch sau 12 năm chờ đợi.

HLV Ikeda tiết lộ sẽ tận dụng ba tháng còn lại, đặc biệt là các đợt FIFA Days, để tích lũy thể lực, rèn chiến thuật khi đội có lực lượng đầy đủ nhất.

Đội trẻ Thái Lan từng làm khó cho đội hình mạnh nhất của chủ nhà Việt Nam, Myanmar khi được nâng cấp lên phiên bản tốt nhất tại SEA Games 33, rõ ràng là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Một ứng viên khác là Philippines - đội bóng trở mình mạnh mẽ trong khoảng 3 năm qua nhờ chiến dịch nhập tịch cho các cầu thủ con lai, với nửa đội hình là cầu thủ gốc Mỹ từng giúp họ giành điểm số lịch sử tại World Cup 2023. So với AFF Cup nữ, nơi từng đăng quang mùa trước, Philippines danh sự quan tâm và tập trung cho mục tiêu huy chương vàng SEA Games 33 hơn.