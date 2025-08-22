Arnold mất tự tin ở Real Madrid, coi chừng bị đẩy lên ghế dự bị

🚨Sự “rụt rè” của Arnold

Arnold cập bến Real Madrid với rất nhiều kỳ vọng. Sau chấn thương nặng của Carvajal, hiếm có lựa chọn nào trên thị trường hậu vệ phải hấp dẫn hơn ngôi sao người Anh, đặc biệt khi anh đến theo dạng tự do sau khi hết hợp đồng với Liverpool. Dù vậy, như thường thấy trong những thương vụ kiểu này, Real Madrid vẫn phải trả thêm những khoản “hoa hồng” đáng kể cho cầu thủ.

Arnold chơi mờ nhạt trong màn ra mắt La Liga

Trong trường hợp của Arnold, Real Madrid còn chấp nhận chi thêm khoảng 10 triệu euro để có thể đăng ký anh ngay tại FIFA Club World Cup, giải đấu Carvajal chưa kịp bình phục. Tại Mỹ, ngôi sao người Anh để lại hình ảnh trái ngược.

Anh tỏ ra quá dè dặt trong các tình huống tấn công, nơi người hâm mộ “Kền kền trắng” kỳ vọng nhiều hơn, song vẫn thể hiện được điểm mạnh ở khả năng tạt bóng và tình huống cố định (kiến tạo cho Gonzalo Garcia và Fran Garcia trước Juventus và Dortmund).

Với một cầu thủ đã có 92 pha kiến tạo sau 345 trận cho Liverpool và từng là nhân tố chủ chốt trên hành trình giành mọi danh hiệu, CĐV Real Madrid rõ ràng mong chờ nhiều hơn. Họ muốn thấy một Arnold táo bạo hơn, thay vì lối chơi thiên về sự an toàn, đặc biệt ở những trận đấu bế tắc như trước Osasuna, đối thủ chơi khối đội hình thấp với tới 9 cầu thủ phòng ngự.

🔥Lời tuyên bố đanh thép của Carvajal

Dù vậy, HLV Xabi Alonso vẫn chọn Arnold cho vị trí hậu vệ phải ngay từ đầu, thay vì Carvajal. Các thống kê của hậu vệ người Anh không hề tệ (57/64 đường chuyền chính xác, đạt 89%), nhưng anh thất bại hoàn toàn ở các đường chuyền dài (0/4). Carvajal, vào sân chưa đầy nửa giờ, lại nhỉnh hơn cả hai chỉ số (20/22 đường chuyền chính xác, đạt 91% và 2/3 chuyền dài chính xác).

Bản đồ nhiệt của Arnold và Carvajal trước Osasuna

Sự trở lại của Carvajal tại Bernabeu được các CĐV Real Madrid chào đón nồng nhiệt. Chính hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha cũng phát biểu đầy cảm xúc: “Đây là ngày thật đặc biệt. Tôi cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ ngay khi khởi động. Sau nhiều tháng, giờ tôi có thể nói: tôi đã trở lại. Tôi ngày càng thấy thoải mái, HLV nói tôi đã sẵn sàng và tôi sẽ cống hiến hết mình”.

Khi được hỏi về việc cạnh tranh vị trí với Arnold, Carvajal khẳng định: “Suốt sự nghiệp, những giai đoạn tôi chịu áp lực cạnh tranh nhiều nhất cũng là lúc tôi chơi hay nhất. Đây là thử thách lớn, nhưng nó sẽ giúp cả hai chúng tôi tiến bộ. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã ở bên mình trong suốt 318 ngày qua. Giờ tôi đã trở lại và sẽ cống hiến những màn trình diễn cùng danh hiệu cho CLB”.

Rõ ràng, cuộc chiến cho vị trí hậu vệ phải ở Real Madrid mùa này hứa hẹn sẽ khốc liệt, với Arnold đang tìm sự tự tin và Carvajal quyết tâm chứng minh “tôi vẫn ở đây”.