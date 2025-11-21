Yamal tiếp tục thách thức Mbappe & Vinicius: “Tôi muốn tất cả danh hiệu”

⚽ Kế hoạch lớn cho mùa 2025/26

Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương vùng bẹn, Lamine Yamal vẫn đặt mục tiêu “quét sạch” mọi danh hiệu ở mùa giải này, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia.

HLV Flick và Yamal nhận giải từ trang Marca

Phát biểu tại gala Marca hôm 20/11, nơi anh vượt qua Kylian Mbappe và Vinicius Junior để giành giải cầu thủ của mùa, Yamal khẳng định tham vọng lớn của mình.

Khi được hỏi muốn đoạt danh hiệu nào giữa La Liga, Champions League, World Cup và Quả bóng vàng, Yamal đáp ngắn gọn nhưng đầy quyết liệt: “Tôi muốn tất cả. Tôi tin mình có thể làm được”.

Thông điệp của Yamal được xem là sự thách thức với Kylian Mbappe và Vinicius Junior, những cầu thủ cũng đang ôm mộng lớn, không chỉ với CLB chủ quản Real Madrid mà còn với ĐTQG của họ (Mbappe với ĐT Pháp, Vinicius của ĐT Brazil, thậm chí Jude Bellingham với tuyển Anh…).

Ngôi sao trẻ của Barca cho biết danh hiệu Di Stefano là minh chứng cho sự tiến bộ của anh: “Giải thưởng này cho thấy tôi đã có một mùa tốt, cả với đội bóng lẫn ở khía cạnh cá nhân. Nó mang lại cho tôi niềm vui và sự tự hào. Ở tuổi này mà liên tục nhận giải là điều rất tích cực. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và chiến đấu để đạt thêm nhiều điều lớn lao hơn nữa”.

🤝 Yamal “làm hòa” với các cầu thủ Real Madrid

Yamal bày tỏ sự phấn khích khi đội bóng chuẩn bị trở lại sân Nou Camp: “CĐV là tất cả. Chúng tôi đã phải thi đấu ở sân không phải của mình. Montjuic ổn, nhưng không phải nơi chúng tôi mong muốn. Nou Camp sẽ là nguồn sức mạnh khổng lồ cho toàn đội và tạo cú hích cho phần còn lại của mùa giải”.

Yamal sẵn sàng thách thức dàn sao Real Madrid

Tài năng 17 tuổi cho biết anh đã khép lại mọi căng thẳng với các cầu thủ Real Madrid sau vụ việc ở trận El Clasico, nơi anh từng ám chỉ đối thủ “ăn vạ và hay phàn nàn”, khiến trận derby nóng hơn lửa.

Mới đây, thủ môn Thibaut Courtois khẳng định: “Những gì xảy ra hôm đó đã ở lại trên sân”.