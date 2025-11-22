Họp báo MU đấu Everton: Sesko & 2 sao bỏ tập, HLV Amorim hé lộ kế hoạch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Valencia vs Levante
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Burnley vs Chelsea
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Wolfsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Borussia Dortmund vs Stuttgart
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Sunderland
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
AFC Bournemouth vs West Ham United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Newcastle United vs Manchester City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Rennes vs Monaco
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Napoli vs Atalanta
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Paris Saint-Germain vs Le Havre
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Họp báo MU đấu Everton: Sesko & 2 sao bỏ tập, HLV Amorim hé lộ kế hoạch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Benjamin Sesko dính chấn thương và hiện chưa rõ ngày trở lại. Trước trận MU gặp Everton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh (3h ngày 25/11, giờ Hà Nội), HLV Ruben Amorim đã có những thông tin cập nhật đáng chú ý.

   

⚠️ Sesko vắng mặt buổi tập trước trận gặp Everton

Benjamin Sesko không xuất hiện trong buổi tập trước trận gặp Everton. Đây là điều tất yếu, bởi thực tế "bom tấn" 74 triệu bảng của MU đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Chấn thương của Sesko khiến hàng công MU xáo trộn

Chấn thương của Sesko khiến hàng công MU xáo trộn

Tiền đạo người Slovenia phải rời sân sớm ở trận MU hòa Tottenham 2-2, khiến "Quỷ đỏ" phải chơi 10 người trong những phút cuối. HLV Ruben Amorim gợi ý rằng nếu chấn thương của Sesko kéo dài, đội bóng có thể phải xem xét thị trường chuyển nhượng.

📊 Tình hình nhân sự và phương án thay thế

Lâu nay HLV Amorim có 2 phương án chiến thuật rõ ràng: Hoặc Sesko đá cao nhất trên hàng công, hoặc áp dụng sơ đồ không tiền đạo, phương án được sử dụng trước Liverpool và Tottenham.

Nếu Sesko không thể ra sân, Joshua Zirkzee có thể được sử dụng. Chỉ có điều, mùa này tiền đạo người Hà Lan mới chỉ có tổng cộng 90 phút thi đấu sau 5 lần ra sân.

Bên cạnh Benjamin Sesko, 2 cầu thủ người Anh là Harry Maguire và Kobbie Mainoo cũng không tham gia buổi tập. Đây rõ ràng là tin không vui cho HLV Amorim, trong bối cảnh ông thực sự muốn ổn định hệ thống phòng ngự. Rất may là Lisandro Martinez đã trở lại, giúp MU có thêm nhân sự cho các phương án chiến thuật khác nhau.

Maguire và Mainoo cũng không thể tập luyện

Maguire và Mainoo cũng không thể tập luyện

Trận gặp Everton, khả năng cao là MU sẽ giữ nguyên sơ đồ đã dùng trước Tottenham. Theo đó, Amad Diallo đá cặp cùng Bryan Mbeumo, và Matheus Cunha đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”.

Ngoài ra, Mason Mount cũng có thể được gọi trở lại đội hình chính, sau màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham. Ở Tottenham Hotspur Stadium, Mount thực hiện 2 đường chuyền mở ra 2 cơ hội lớn, tiếc rằng Sesko đều bỏ lỡ.

💡 Cập nhật quan trọng từ HLV Amorim

Nói về trường hợp của Benjamin Sesko, HLV Ruben Amorim chia sẻ trong buổi họp báo hôm 21/11: "Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ vài tuần, tôi chưa biết chính xác bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là chấn thương không nghiêm trọng. Dù vậy, chúng tôi cần thận trọng. Cậu ấy đang hồi phục tốt hơn từng ngày. Tôi kỳ vọng sẽ có Ben trở lại trong vài tuần nữa".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói riêng về chấn thương của Kobbie Mainoo: “Hôm nay, Kobbie không tập nhưng có thể ngày mai cậu ấy sẽ trở lại. Chúng ta chờ xem".

HLV Amorim trong buổi họp báo

HLV Amorim trong buổi họp báo

Việc Sesko vắng mặt khiến Amorim không còn trung phong thực thụ cho các trận đấu sắp tới, buộc ông phải điều chỉnh phương án tấn công, với Matheus Cunha nhiều khả năng đá số 9 ảo.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn hơn nằm ở việc hàng công vốn đã tiến bộ nhiều so với mùa trước của MU có thể bị suy yếu nghiêm trọng khi Mbeumo và Amad Diallo lên đường dự AFCON trong vài tuần tới.

Cameroon của Mbeumo đá trận đầu ngày 24/12; Amad Diallo và Bờ Biển Ngà gặp Mozambique cùng ngày; còn Morocco của Mazraoui gặp Comoros sớm hơn, vào ngày 21/12.

Theo quy định FIFA, cầu thủ có thể được triệu tập và rời CLB từ hai tuần trước trận mở màn của giải. Amorim hiểu rõ điều này và cho biết trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, việc đưa Sesko trở lại hàng công đang cạn người là nhiệm vụ bắt buộc.

“Chúng tôi phải tuân thủ quy định về thời hạn nhả người. CLB sẽ cố gắng giữ cầu thủ lâu nhất có thể nhưng không hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Điều quan trọng là bảo vệ CLB, bảo vệ cầu thủ và tôn trọng đội tuyển quốc gia của các cầu thủ", HLV Amorim chia sẻ trong buổi họp báo.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 23:14 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN