Họp báo MU đấu Everton: Sesko & 2 sao bỏ tập, HLV Amorim hé lộ kế hoạch

⚠️ Sesko vắng mặt buổi tập trước trận gặp Everton

Benjamin Sesko không xuất hiện trong buổi tập trước trận gặp Everton. Đây là điều tất yếu, bởi thực tế "bom tấn" 74 triệu bảng của MU đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Chấn thương của Sesko khiến hàng công MU xáo trộn

Tiền đạo người Slovenia phải rời sân sớm ở trận MU hòa Tottenham 2-2, khiến "Quỷ đỏ" phải chơi 10 người trong những phút cuối. HLV Ruben Amorim gợi ý rằng nếu chấn thương của Sesko kéo dài, đội bóng có thể phải xem xét thị trường chuyển nhượng.

📊 Tình hình nhân sự và phương án thay thế

Lâu nay HLV Amorim có 2 phương án chiến thuật rõ ràng: Hoặc Sesko đá cao nhất trên hàng công, hoặc áp dụng sơ đồ không tiền đạo, phương án được sử dụng trước Liverpool và Tottenham.

Nếu Sesko không thể ra sân, Joshua Zirkzee có thể được sử dụng. Chỉ có điều, mùa này tiền đạo người Hà Lan mới chỉ có tổng cộng 90 phút thi đấu sau 5 lần ra sân.

Bên cạnh Benjamin Sesko, 2 cầu thủ người Anh là Harry Maguire và Kobbie Mainoo cũng không tham gia buổi tập. Đây rõ ràng là tin không vui cho HLV Amorim, trong bối cảnh ông thực sự muốn ổn định hệ thống phòng ngự. Rất may là Lisandro Martinez đã trở lại, giúp MU có thêm nhân sự cho các phương án chiến thuật khác nhau.

Maguire và Mainoo cũng không thể tập luyện

Trận gặp Everton, khả năng cao là MU sẽ giữ nguyên sơ đồ đã dùng trước Tottenham. Theo đó, Amad Diallo đá cặp cùng Bryan Mbeumo, và Matheus Cunha đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”.

Ngoài ra, Mason Mount cũng có thể được gọi trở lại đội hình chính, sau màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham. Ở Tottenham Hotspur Stadium, Mount thực hiện 2 đường chuyền mở ra 2 cơ hội lớn, tiếc rằng Sesko đều bỏ lỡ.

💡 Cập nhật quan trọng từ HLV Amorim

Nói về trường hợp của Benjamin Sesko, HLV Ruben Amorim chia sẻ trong buổi họp báo hôm 21/11: "Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ vài tuần, tôi chưa biết chính xác bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là chấn thương không nghiêm trọng. Dù vậy, chúng tôi cần thận trọng. Cậu ấy đang hồi phục tốt hơn từng ngày. Tôi kỳ vọng sẽ có Ben trở lại trong vài tuần nữa".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói riêng về chấn thương của Kobbie Mainoo: “Hôm nay, Kobbie không tập nhưng có thể ngày mai cậu ấy sẽ trở lại. Chúng ta chờ xem".

HLV Amorim trong buổi họp báo

Việc Sesko vắng mặt khiến Amorim không còn trung phong thực thụ cho các trận đấu sắp tới, buộc ông phải điều chỉnh phương án tấn công, với Matheus Cunha nhiều khả năng đá số 9 ảo.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn hơn nằm ở việc hàng công vốn đã tiến bộ nhiều so với mùa trước của MU có thể bị suy yếu nghiêm trọng khi Mbeumo và Amad Diallo lên đường dự AFCON trong vài tuần tới.

Cameroon của Mbeumo đá trận đầu ngày 24/12; Amad Diallo và Bờ Biển Ngà gặp Mozambique cùng ngày; còn Morocco của Mazraoui gặp Comoros sớm hơn, vào ngày 21/12.

Theo quy định FIFA, cầu thủ có thể được triệu tập và rời CLB từ hai tuần trước trận mở màn của giải. Amorim hiểu rõ điều này và cho biết trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, việc đưa Sesko trở lại hàng công đang cạn người là nhiệm vụ bắt buộc.

“Chúng tôi phải tuân thủ quy định về thời hạn nhả người. CLB sẽ cố gắng giữ cầu thủ lâu nhất có thể nhưng không hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Điều quan trọng là bảo vệ CLB, bảo vệ cầu thủ và tôn trọng đội tuyển quốc gia của các cầu thủ", HLV Amorim chia sẻ trong buổi họp báo.