Malaysia định kiện phán quyết xử thua 0-3 lên CAS, ĐT Việt Nam cần đề phòng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Napoli
-
-
Lens vs Angers SCO
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Villarreal vs Real Sociedad
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Bayern Munich vs Union Berlin
-
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Milan vs Torino
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
-
-
Juventus vs Sassuolo
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Nice vs Paris Saint-Germain
-
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
-
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-
Olympique Marseille vs Lille
-
-
Athletic Club vs Real Betis
-
-
Augsburg vs Stuttgart
-
-
Fiorentina vs Inter Milan
-
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
-
-
Việt Nam vs Bangladesh
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
-
-
Italy vs Northern Ireland
-
-
Ukraine vs Thụy Điển
-
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
-
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
-
-
Ba Lan vs Albania
-
-
Slovakia vs Kosovo
-
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
-
-
Brazil vs Pháp
-
-
Colombia vs Croatia
-
-
Iran vs Nigeria
-
-
Chile vs Cabo Verde
-
-
Trung Quốc vs Curaçao
-
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
-
-
Nga vs Nicaragua
-
-
Saudi Arabia vs Egypt
-
-
Hà Lan vs Na Uy
-
-
Anh vs Uruguay
-
-
Thụy Sĩ vs Đức
-
-
Tây Ban Nha vs Serbia
-
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
-
-
Scotland vs Nhật Bản
-
-
Mỹ vs Bỉ
-
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
-
-
Colombia vs Pháp
-
-
New Zealand vs Chile
-
-
Đức vs Ghana
-
-
Iran vs Costa Rica
-
-
Cameroon vs Trung Quốc
-
-
Australia vs Curaçao
-
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
-
-
Serbia vs Saudi Arabia
-
-
Morocco vs Paraguay
-
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
-
-
Algeria vs Uruguay
-
-
Hà Lan vs Ecuador
-
-
Anh vs Nhật Bản
-
-
Áo vs Hàn Quốc
-
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
-
-
Argentina vs Guatemala
-
-
Brazil vs Croatia
-
-
Mexico vs Bỉ
-
-
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Malaysia định kiện phán quyết xử thua 0-3 lên CAS, ĐT Việt Nam cần đề phòng

Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Giấc mơ dự AFC Asian Cup 2027 của tuyển Malaysia chính thức khép lại sau án phạt xử thua từ AFC. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá nước này đang cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm tìm lại công bằng.

Hy vọng góp mặt tại vòng chung kết AFC Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia đã chính thức tan biến. Nguyên nhân đến từ việc đội bóng này bị xử thua 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại.

Cụ thể, Malaysia bị xử thua trong các cuộc đối đầu với ĐT Nepal và ĐT Việt Nam tại bảng F diễn ra năm ngoái.

AFC xác định Malaysia vi phạm Điều 56 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Hệ quả là họ rơi xuống vị trí thứ hai bảng F với 9 điểm, kém đội đầu bảng là ĐT Việt Nam tới 6 điểm.

Dù kết quả trận cuối gặp ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 ra sao, Malaysia vẫn chắc chắn bị loại, trong khi Việt Nam giành ngôi đầu với 15 điểm và tấm vé đi tiếp.

Trước án phạt từ AFC, giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - ông Rob Friend cho biết liên đoàn nước này đang xem xét toàn bộ các phương án pháp lý.

“Chúng tôi tôn trọng quy trình của các giải đấu. Tuy nhiên, vụ việc đang được nghiên cứu thông qua các kênh pháp lý phù hợp”, ông chia sẻ.

Phát biểu này cho thấy Malaysia không loại trừ khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) nhằm kháng cáo quyết định từ AFC.

Về phía AFC, Tổng thư ký Windsor Paul John khẳng định mọi đội bóng đều có quyền kháng cáo nếu không đồng tình với quyết định của Ủy ban Kỷ luật.

Ông Windsor Paul John cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ được cấp thời hạn cụ thể để nộp đơn kháng cáo. Nếu vẫn chưa hài lòng sau đó, họ hoàn toàn có thể đưa vụ việc lên CAS.

“Quy trình này là tiêu chuẩn chung trong bóng đá”, Tổng thư ký Windsor Paul John nhấn mạnh.

Sự việc bắt nguồn từ án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia do sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình đăng ký.

Các cầu thủ này bị treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù phía Malaysia đã đưa vụ việc lên CAS, đơn kháng cáo sau đó bị bác bỏ, đồng nghĩa với việc án phạt của FIFA được giữ nguyên.

Diễn biến này kéo theo quyết định từ AFC, khiến Malaysia bị xử thua và chính thức dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chiếu theo án phạt từ AFC, trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (lúc 19h ngày 31/3) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, do thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc ngôi đầu bảng (hơn đối thủ 6 điểm, trong khi chỉ còn 1 trận đấu). Tuy nhiên, nếu Malaysia đưa vụ việc lên CAS, các phán quyết vẫn có khả năng đảo ngược. Do vậy, "Những ngôi sao vàng" cần đánh bại đối thủ trong màn so tài trên sân Thiên Trường cuối tháng này để chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-20/03/2026 15:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN