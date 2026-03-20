Malaysia định kiện phán quyết xử thua 0-3 lên CAS, ĐT Việt Nam cần đề phòng

ĐT Malaysia mất vé dự Asian Cup sau án phạt từ AFC

Hy vọng góp mặt tại vòng chung kết AFC Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia đã chính thức tan biến. Nguyên nhân đến từ việc đội bóng này bị xử thua 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại.

Cụ thể, Malaysia bị xử thua trong các cuộc đối đầu với ĐT Nepal và ĐT Việt Nam tại bảng F diễn ra năm ngoái.

AFC xác định Malaysia vi phạm Điều 56 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Hệ quả là họ rơi xuống vị trí thứ hai bảng F với 9 điểm, kém đội đầu bảng là ĐT Việt Nam tới 6 điểm.

Dù kết quả trận cuối gặp ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 ra sao, Malaysia vẫn chắc chắn bị loại, trong khi Việt Nam giành ngôi đầu với 15 điểm và tấm vé đi tiếp.

Malaysia chuẩn bị đưa vụ việc lên CAS

Trước án phạt từ AFC, giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - ông Rob Friend cho biết liên đoàn nước này đang xem xét toàn bộ các phương án pháp lý.

“Chúng tôi tôn trọng quy trình của các giải đấu. Tuy nhiên, vụ việc đang được nghiên cứu thông qua các kênh pháp lý phù hợp”, ông chia sẻ.

Vụ nhập tịch chui 7 cầu thủ khiến Malaysia chịu nhiều hậu quả nặng nề

Phát biểu này cho thấy Malaysia không loại trừ khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) nhằm kháng cáo quyết định từ AFC.

Trận ĐT Việt Nam - Malaysia không còn là thủ tục?

Về phía AFC, Tổng thư ký Windsor Paul John khẳng định mọi đội bóng đều có quyền kháng cáo nếu không đồng tình với quyết định của Ủy ban Kỷ luật.

Ông Windsor Paul John cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ được cấp thời hạn cụ thể để nộp đơn kháng cáo. Nếu vẫn chưa hài lòng sau đó, họ hoàn toàn có thể đưa vụ việc lên CAS.

“Quy trình này là tiêu chuẩn chung trong bóng đá”, Tổng thư ký Windsor Paul John nhấn mạnh.

Sự việc bắt nguồn từ án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia do sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình đăng ký.

Các cầu thủ này bị treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù phía Malaysia đã đưa vụ việc lên CAS, đơn kháng cáo sau đó bị bác bỏ, đồng nghĩa với việc án phạt của FIFA được giữ nguyên.

Diễn biến này kéo theo quyết định từ AFC, khiến Malaysia bị xử thua và chính thức dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chiếu theo án phạt từ AFC, trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (lúc 19h ngày 31/3) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, do thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc ngôi đầu bảng (hơn đối thủ 6 điểm, trong khi chỉ còn 1 trận đấu). Tuy nhiên, nếu Malaysia đưa vụ việc lên CAS, các phán quyết vẫn có khả năng đảo ngược. Do vậy, "Những ngôi sao vàng" cần đánh bại đối thủ trong màn so tài trên sân Thiên Trường cuối tháng này để chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo.