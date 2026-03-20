Fernandes được bầu chọn hay nhất Ngoại hạng Anh, trên tầm Haaland & Rice

Sự kiện: Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United

Các nhà báo của tờ Sky Sports đã đưa ra bảng xếp hạng đáng chú ý về 25 cầu thủ sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay.

   

Fernandes duy trì phong độ ổn định trong mùa giải đầy biến động của MU. Anh chơi tốt kể cả trong hệ thống của Amorim vốn không phát huy được hết khả năng của mình. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực sự thăng hoa từ khi Carrick nắm quyền ở sân Old Trafford. 

Fernandes duy trì phong độ đỉnh cao

Fernandes duy trì phong độ đỉnh cao 

Phần lớn các nhà báo của Sky Sports đều đồng ý rằng Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Anh đã ghi 7 bàn và kiến tạo 16 lần sau 27 trận ra sân ở giải đấu số một xứ sở sương mù. 

Trong khi đó, Declan Rice của Arsenal xếp ở vị trí số 2. Từ khi sở hữu tiền vệ người Anh trong đội hình, tuyến giữa của "Pháo thủ" trở nên mạnh mẽ hơn cả. 

Rice có thể làm nhiều việc. Anh tấn công và phòng ngự ấn tượng. Khi cần người đá phạt, cầu thủ sinh năm 1999 cũng cho thấy khả năng dứt điểm đáng sợ. 

Tiền đạo Haaland có giai đoạn nửa đầu mùa giải thi đấu bùng nổ. Nhưng anh thi đấu chững lại đáng kể trong thời gian gần đây. Đó là lý do khiến cho tiền đạo người Na Uy không còn tỏ ra thực sự áp đảo trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Chân sút của Man City đứng đầu khi có 22 bàn, chỉ hơn người xếp thứ 2 là Thiago khoảng cách 3 bàn. 

Các nhà báo của Sky Sports cũng chỉ để Haaland xếp hạng 4 trong danh sách này. Anh còn xếp dưới Gabriel Magalhaes (hạng 3). Trung vệ này được coi như vũ khí hạng nặng của Arsenal ở các tình huống cố định. 

Ở danh sách top 25 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay do Sky Sports bầu chọn, Arsenal đóng góp nhiều cái tên hơn cả với 7 người được chọn. Ngoài Rice và Gabriel, còn có Zubimendi (hạng 19), Saka (hạng 14), Timber (hạng 11), Raya (hạng 8) và Saliba (hạng 7).

Danh sách 25 cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay theo bình chọn của Sky Sports
Thứ hạng Cầu thủ CLB
1 Fernandes MU
2 Rice Arsenal
3 Gabriel Arsenal
4 Haaland Man City
5 Szoboszlai Liverpool
6 Semenyo Man City
7 Saliba Arsenal
8 Raya Arsenal
9 Joao Pedro Chelsea
10 Rogers Aston Villa
11 Timber Arsenal
12 Donnarumma Man City
13 Thiago Brentford
14 Saka Arsenal
15 Guimaraes Newcastle
16 Ekitike Liverpool
17 Caicedo Chelsea
18 Reece James Chelsea
19 Zubimendi Arsenal
20 Anderson Nottingham Forest
21 Bernardo Silva Man City
22 Mbeumo MU
23 Guehi Man City
24 Enzo Fernandez Chelsea
25 Casemiro MU

CLB Anh chỉ "bắt nạt" đối thủ dưới cơ ở cúp châu Âu, MU không còn lợi thế đặc biệt (Clip 1 phút)
CLB Anh chỉ "bắt nạt" đối thủ dưới cơ ở cúp châu Âu, MU không còn lợi thế đặc biệt (Clip 1 phút)

