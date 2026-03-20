Nóng: Tuchel gọi Maguire và Mainoo trở lại ĐT Anh, thắp sáng cửa dự World Cup

Trong ngày hôm nay (20/3), HLV Thomas Tuchel công bố danh sách triệu tập của ĐT Anh chuẩn bị cho các trận gặp Uruguay (2h45, 28/3) và Nhật Bản (1h45, 1/4). Đáng chú ý, Maguire được chiến lược gia người Đức gọi lên ĐTQG.

Maguire vinh dự được trở lại ĐT Anh

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Maguire thể hiện trong màu áo MU thời gian qua. Lần cuối anh khoác áo ĐTQG cách đây hơn 1 năm, cụ thể vào tháng 9/2024 dưới thời HLV Lee Carsley.

Maguire cần tận dụng tối đa thời điểm này để chiếm niềm tin nơi HLV Tuchel. Từ đó, anh mới mơ tới việc được tham dự World Cup 2026. Trước đây, trung vệ sinh năm 1993 có 2 lần được tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và có 64 lần khoác áo "Tam sư".

Cái tên đáng chú ý khác được nhắc đến trong danh sách này chính là Mainoo. Anh lấy lại phong độ đỉnh cao dưới thời HLV Carrick. Những gì cầu thủ sinh năm 2005 thể hiện trái ngược hoàn toàn so với giai đoạn bị Amorim hắt hủi.

Mainoo thường xuyên được đá chính ở MU dưới thời Carrick

Foden trong thời gian qua liên tục bị HLV Pep Guardiola đày ải ở băng ghế dự bị. Tuy nhiên, anh lại được HLV Tuchel triệu tập lên ĐT Anh.

Alexander-Arnold và Shaw là 2 trường hợp gây tranh cãi. Họ thi đấu ổn định trong màu áo CLB nhưng không được HLV Tuchel triệu tập.

Nói về quyết định các quyết định của mình, HLV Tuchel cho biết: "Chúng tôi quyết định chia đội thành 2 nhóm nhỏ, để tạo điều kiện cho những cầu thủ mà chúng tôi chưa thấy nhiều cơ hội ra sân. Điều này nhằm tạo sự đa dạng và cạnh tranh cho suất dự World Cup 2026".

Danh sách triệu tập của ĐT Anh