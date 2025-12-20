Tin mới nhất bóng đá sáng 20/12: HLV Arteta nói Gyokeres phải đối diện sự hoài nghi

HLV Arteta nói Gyokeres phải đối diện sự hoài nghi

6 bàn sau 19 trận không phải con số tồi nhưng Viktor Gyokeres vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục dư luận nước Anh từ khi sang Arsenal. Dù vậy HLV Mikel Arteta cho rằng điều đó là bình thường và tiền đạo người Thụy Điển phải đối mặt với nó, ông nói: “Sự chú ý dành cho Viktor từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, nó là điều bình thường vì các fan Arsenal đều đã chờ một số 9 như cậu ấy từ lâu. Cậu ấy phải trải nghiệm, đối mặt với nó, và quá trình đó sẽ khác so với tưởng tượng ban đầu của ta, để ta có thể thích nghi với thực tại”.

Viktor Gyokeres

Saha chỉ trích sự “lười biếng” của những người nhắm vào Bruno Fernandes

Cựu tiền đạo Louis Saha mới đây đã bình luận rằng những sự chỉ trích nhắm vào Bruno Fernandes khi phong độ MU không tốt là một sự lười biếng trong lập luận. “Tôi chưa thấy ai trong nghề có gì để phàn nàn về Bruno, cậu ấy luôn chơi hết mình và dám đá vì chiến thắng. Những lời chỉ trích nhắm vào Bruno là một cách làm truyền thông rẻ tiền”, Saha nói.

Man City chấm dứt thỏa thuận cho mượn của Echeverri

Tờ Kicker (Đức) cho biết tiền vệ tấn công Claudio Echeverri sẽ trở lại Man City sớm hơn thời hạn sau khi Man City quyết định chấm dứt thỏa thuận cho mượn với Bayer Leverkusen. Echeverri đã ngồi dự bị từ đầu mùa giải và dù lực lượng Leverkusen đang có nhiều tổn thất, cầu thủ người Argentina vẫn sẽ được gọi về do HLV Kasper Hjulmand không định dùng anh. Dự kiến Echeverri sẽ được cho Girona mượn trong tháng 1 tới.

Atletico quan tâm tới Goretzka

Theo nhà báo Jose Felix Diaz, tiền vệ Leon Goretzka đang trong tầm ngắm của Atletico Madrid do anh sắp hết hợp đồng với Bayern Munich. Goretzka đã 30 tuổi và Bayern không định gia hạn, nhưng anh vẫn được một số CLB lớn như Juventus và Napoli để mắt. Atletico giờ cũng gia nhập cuộc đua với hy vọng tăng cường một tiền vệ có sức khỏe để tranh chấp ở giữa sân.

Gasperini nói ông chê Juventus để chọn Roma

HLV Gian Piero Gasperini đang khiến Roma có cửa nghĩ về chức vô địch Serie A sau một thời gian dài, và trước thềm trận gặp Juventus, ông cho biết mình đã được Juventus mời nhưng từ chối. “Tôi đưa ra lựa chọn đó vì Roma khó hơn với tôi, và tôi cảm thấy rất vui vì đã đưa ra lựa chọn ấy”, ông nhấn mạnh.