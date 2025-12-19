Tin mới nhất bóng đá sáng 19/12: Man United săn sao Juventus giá 100 triệu euro

Man United săn sao Juventus giá 100 triệu euro

Theo Ben Jacob, Man United đang muốn chiêu mộ tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, Kenan Yildiz từ Juventus. Ước tính thương vụ này sẽ tốn khoảng 90–100 triệu euro. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo tin rằng tài năng của Yildiz xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mùa giải này, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã có 6 bàn và 7 kiến tạo cho Juventus.

Arsenal lại đón tin dữ từ Kai Havertz

Kai Havertz vẫn chưa thể thi đấu trở lại kể từ vòng 1 Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Đức đã trải qua quá trình hồi phục khá tốt và dự kiến sẽ trở lại vào tuần sau. Tuy nhiên, Havertz lại vừa tái phát chấn thương trong buổi tập gần đây. Theo Daily Mail, cựu sao Chelsea sẽ phải ngồi ngoài thêm khoảng 1 tháng.

Trọng tài Bồ Đào Nha lập kỷ lục về kiểm tra VAR

Trong trận đấu giữa Santa Clara và Sporting Lisbon tại giải cúp quốc gia Bồ Đào Nha, trọng tài Pinheiro vừa lập kỷ lục về kiểm tra lại bằng băng hình. Cụ thể, “vị vua áo đen” này cùng các đồng sự cần tới 12 phút (từ phút 90 đến phút 90+12) để xác định xem hậu vệ chủ nhà có phạm lỗi trong vòng cấm hay không. Theo báo chí Bồ Đào Nha, các thiết bị không gặp vấn đề gì, chỉ là các trọng tài không thống nhất được quan điểm.

Marseille tiếp tục sử dụng sân Velodrome thêm 15 năm nữa

Trong thông báo mới nhất, CLB Marseille vui mừng thông báo họ vừa thuyết phục được chính quyền thành phố cho phép sử dụng sân Velodrome thêm 15 năm nữa, tức là tới năm 2041. “Chảo lửa” Velodrome là một trong những điểm tựa về mặt niềm tin cho đội bóng thành phố cảng của nước Pháp.

E. Frankfurt phạt nặng CĐV quá khích

Theo Mundo Deportivo, E. Frankfurt quyết định có hành động cứng rắn với một số CĐV quá khích làm hư hỏng sân Nou Camp. Theo báo cáo, người hâm mộ tới từ Đức đã đập phá hàng rào, nhà vệ sinh, ném cốc bia và đốt pháo sáng khi hai đội gặp nhau tại Champions League. Chủ tịch của E. Frankfurt hứa sẽ đưa ra biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình hình sau khi nhận án phạt 38.000 euro.