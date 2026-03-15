Đua xe F1, Chinese GP: Sao 19 tuổi ghi danh lịch sử, Hamilton giải cơn khát 477 ngày

Antonelli lần đầu thắng chặng, Hamilton giải cơn khát 477 ngày

Antonelli đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi xuất phát từ pole và kiểm soát cuộc đua tại Shanghai International Circuit. Ở tuổi 19 năm, 6 tháng và 18 ngày, Antonelli đã trở thành tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử F1 giành chiến thắng một chặng đua, chỉ xếp sau Max Verstappen. Tay đua người Hà Lan từng làm được điều này tại Spanish GP năm 2016 khi mới 18 tuổi, 7 tháng và 15 ngày.

Antonelli (đeo huy chương), ăn mừng trên bục podium cùng đồng đội Russell (trái) và Hamilton (áo đỏ)

Sau chiến thắng, Antonelli xúc động chia sẻ: “Thật sự tôi không nói nên lời. Thành thật mà nói tôi muốn khóc. Hôm qua tôi đã nói rằng mình muốn đưa nước Ý trở lại đỉnh cao, và hôm nay tôi đã làm được điều đó. Cuối chặng đua tôi suýt khiến bản thân lên cơn đau tim, nhưng đây là một chặng đua tuyệt vời”.

Đồng đội của Antonelli tại Mercedes, George Russell, cán đích ở vị trí thứ hai, kém Antonelli 5,5 giây. Kết quả này cũng là lời cảnh báo rằng Russell sẽ không dễ dàng thống trị trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên.

Hamilton giành podium đầu tiên kể từ chặng Las Vegas GP ngày 23/11/2024

Phía sau bộ đôi Mercedes, Hamilton về đích thứ ba sau màn so kè hấp dẫn với Charles Leclerc ở chiếc xe Ferrari còn lại. Podium này giúp tay đua người Anh chấm dứt 477 ngày chờ đợi cho một lần lên bục nhận thưởng, đồng thời cũng là podium đầu tiên của anh trong màu áo Ferrari.

Tay đua trẻ người Anh Ollie Bearman của Haas gây ấn tượng khi cán đích thứ năm, theo sau là Pierre Gasly của Alpine và Liam Lawson của RB. Hoàn tất nhóm 10 tay đua ghi điểm còn có Isack Hadjar (Red Bull), Carlos Sainz của Williams và Franco Colapinto (Alpine).

McLaren và Red Bull tiếp tục gây thất vọng

Nhà vô địch thế giới 4 lần Max Verstappen tiếp tục chứng kiến khởi đầu mùa giải đáng thất vọng của Red Bull khi được yêu cầu bỏ cuộc ở vòng 46. Tay đua người Hà Lan không thể về đích khi chiếc xe của anh gặp sự cố lúc còn 10 vòng, trong khi đang chạy ở vị trí thứ sáu.

Kết quả chặng đua Chinese GP

Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Lando Norris thậm chí không thể xuất phát do sự cố điện. Một ngày thảm họa của McLaren càng trầm trọng khi vấn đề cơ khí khiến Oscar Piastri cũng không thể tham dự cuộc đua.

“Đáng tiếc là chúng tôi phát hiện hai sự cố riêng biệt trên cả hai chiếc xe, khiến chúng không thể xuất phát ở chặng đua Chinese GP”, McLaren cho biết trong thông báo chính thức. Đây là khởi đầu mùa giải đầy thất vọng với đội đua đương kim vô địch thế giới.

Cuối tuần trước, tại chặng mở màn ở Australian GP, chỉ một chiếc xe McLaren tham gia cuộc đua sau khi Piastri gặp tai nạn trên đường ra vị trí xuất phát. Điều đó đồng nghĩa tay đua người Australia vẫn chưa thể hoàn thành một chặng đua F1 nào ở mùa giải năm nay.