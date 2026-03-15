Tin mới nhất bóng đá sáng 15/3: Sir Ratcliffe khen ngợi thể hiện của Carrick tại MU

Sir Ratcliffe khen ngợi thể hiện của Carrick tại MU

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã có những bình luận bày tỏ sự khen ngợi dành cho Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền của MU. Trả lời phỏng vấn cho Sky Sports, Ratcliffe nói: “Anh ấy đang làm việc một cách rất xuất sắc. Michael khiến chúng tôi đang nghĩ về khả năng trở lại Champions League. Dù vậy vẫn còn 7-8 trận nữa, và chúng tôi vẫn sẽ chưa bàn việc bổ nhiệm chính thức lúc này”.

Eze “choáng” vì được gặp Romario

Eberechi Eze tuần này đã được một phen bất ngờ nhưng sung sướng khi được gặp tiền đạo huyền thoại người Brazil Romario. Cuộc gặp diễn ra ngay tại khu tập luyện của Arsenal và Eze đã không thể kìm được niềm vui mà chạy quanh sân tập với nụ cười trên môi. Được biết Romario đang có mặt ở London để vừa lo công việc, vừa có cuộc phỏng vấn với đồng hương Gabriel Jesus.

Barcelona sẽ mặc áo đấu đặc biệt ủng hộ nạn nhân bệnh Down ở trận gặp Newcastle

CLB Barcelona cho biết một chiếc áo đấu đặc biệt dành cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Newcastle sẽ được mặc ở Nou Camp để ủng hộ các nạn nhân bệnh Down. Áo đấu này được thiết kế bởi nghệ sĩ Anna Vives, cũng là một người mắc bệnh Down, và hành động này là nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới chống bệnh Down (21/3).

Tonali bị ốm

Tiền vệ Sandro Tonali đã không có mặt trong thành phần đăng ký của Newcastle trong trận gặp Chelsea vừa qua. Theo các nguồn tin, Tonali đã bị ốm và anh dường như đã bị chung con virus đã khiến Anthony Gordon và Nick Woltemade trước đó cũng vắng mặt. Tonali do đó có lẽ sẽ sớm khỏi lại và không có trục trặc gì trước khi Newcastle gặp Barca.

Leverkusen tính đưa Julian Brandt trở lại

Chủ tịch CLB Bayer Leverkusen Fernando Carro thừa nhận ông và các cộng sự đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa Julian Brandt trở lại đội bóng. Brandt sắp hết hợp đồng với Dortmund và mặc dù khẳng định mình sẽ không vượt quyền của giám đốc thể thao Simon Rolfes, Carro cho biết Brandt là một cầu thủ xuất sắc và Leverkusen rất mong có được anh. “Nếu Simon đồng ý, chúng tôi sẽ hết mình giúp ông ấy đưa Brandt trở về”, Carro nói.