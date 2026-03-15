Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Everton 15/03/26 - Trực tiếp
1
0
Chelsea vs Newcastle United 15/03/26 - Trực tiếp
0
1
Udinese vs Juventus
-
-
West Ham United vs Manchester City
-
-
Real Madrid vs Elche
-
-
Monaco vs Brest
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
-
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
-
-
Crystal Palace vs Leeds United
-
-
Manchester United vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs Fulham
-
-
Barcelona vs Sevilla
-
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
-
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
-
-
Real Betis vs Celta de Vigo
-
-
Stuttgart vs RB Leipzig
-
-
Lazio vs Milan
-
-
Rennes vs Lille
-
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
-
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
-
-
Manchester City vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
-
-
Barcelona vs Newcastle United
-
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
-
-
Liverpool vs Galatasaray
-
-
Bayern Munich vs Atalanta
-
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
-
-
Porto vs Stuttgart
-
-
Roma vs Bologna
-
-
Aston Villa vs Lille
-
-
Real Betis vs Panathinaikos
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 15/3: Sir Ratcliffe khen ngợi thể hiện của Carrick tại MU

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Carrick đã nhận được lời khen ngợi từ tỷ phú Ratcliffe sau chuỗi trận tốt tại MU.

Sir Ratcliffe khen ngợi thể hiện của Carrick tại MU

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã có những bình luận bày tỏ sự khen ngợi dành cho Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền của MU. Trả lời phỏng vấn cho Sky Sports, Ratcliffe nói: “Anh ấy đang làm việc một cách rất xuất sắc. Michael khiến chúng tôi đang nghĩ về khả năng trở lại Champions League. Dù vậy vẫn còn 7-8 trận nữa, và chúng tôi vẫn sẽ chưa bàn việc bổ nhiệm chính thức lúc này”.

Eze “choáng” vì được gặp Romario

Eberechi Eze tuần này đã được một phen bất ngờ nhưng sung sướng khi được gặp tiền đạo huyền thoại người Brazil Romario. Cuộc gặp diễn ra ngay tại khu tập luyện của Arsenal và Eze đã không thể kìm được niềm vui mà chạy quanh sân tập với nụ cười trên môi. Được biết Romario đang có mặt ở London để vừa lo công việc, vừa có cuộc phỏng vấn với đồng hương Gabriel Jesus.

Barcelona sẽ mặc áo đấu đặc biệt ủng hộ nạn nhân bệnh Down ở trận gặp Newcastle

CLB Barcelona cho biết một chiếc áo đấu đặc biệt dành cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Newcastle sẽ được mặc ở Nou Camp để ủng hộ các nạn nhân bệnh Down. Áo đấu này được thiết kế bởi nghệ sĩ Anna Vives, cũng là một người mắc bệnh Down, và hành động này là nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới chống bệnh Down (21/3).

Tonali bị ốm

Tiền vệ Sandro Tonali đã không có mặt trong thành phần đăng ký của Newcastle trong trận gặp Chelsea vừa qua. Theo các nguồn tin, Tonali đã bị ốm và anh dường như đã bị chung con virus đã khiến Anthony Gordon và Nick Woltemade trước đó cũng vắng mặt. Tonali do đó có lẽ sẽ sớm khỏi lại và không có trục trặc gì trước khi Newcastle gặp Barca.

Leverkusen tính đưa Julian Brandt trở lại

Chủ tịch CLB Bayer Leverkusen Fernando Carro thừa nhận ông và các cộng sự đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa Julian Brandt trở lại đội bóng. Brandt sắp hết hợp đồng với Dortmund và mặc dù khẳng định mình sẽ không vượt quyền của giám đốc thể thao Simon Rolfes, Carro cho biết Brandt là một cầu thủ xuất sắc và Leverkusen rất mong có được anh. “Nếu Simon đồng ý, chúng tôi sẽ hết mình giúp ông ấy đưa Brandt trở về”, Carro nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/03/2026 23:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN