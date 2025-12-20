Cole Palmer giấu giếm hẹn hò siêu mẫu vẫn bị lộ, trúng giải gấu bông tặng mỹ nhân

Những ngày cuối năm là dịp nghỉ lễ và Cole Palmer đã dành thời gian đi hẹn hò với một siêu mẫu được cho là người tình mới của anh. Palmer đã cố giấu giếm không để người khác nhìn thấy nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ, ít nhất là chỉ lộ với cánh săn ảnh.

Cole Palmer che kín mặt khi hẹn hò với bạn gái

Trong buổi tối thứ Năm vừa qua, Palmer đã đến công viên Hyde Park ở London, anh mặc khoác áo, đội mũ chùm đầu và che kín gần như cả khuôn mặt. Cuộc hẹn của ngôi sao đang khoác áo Chelsea là với Olivia Holder, một chuyên gia làm đẹp kiêm người mẫu năm nay 23 tuổi.

Palmer có buổi tối rất vui vẻ với cô bồ mới của anh, họ nhâm nhi cà phê nóng và Palmer đã chơi trò chơi, trúng giải mang về 2 con gấu bông rất to. Palmer vác cả 2 chiến lợi phẩm của mình rồi cùng cô Holder ra về, Palmer vẫn không để lộ mặt nhưng có vẻ một số người quanh đó đã phát hiện ra anh.

Palmer rất cố gắng che mặt nhưng vẫn có người nhận ra

Cô bạn gái mới của Palmer đã được một số fan Chelsea chú ý là rất giống với bạn gái cũ của anh, cô Connie Grace, khi họ có khuôn mặt khá giống nhau và mái tóc vàng. Cả hai đều 23 tuổi và đều có nghề nghiệp làm đẹp, cô Grace chuyên về nghề móng tay trong khi cô Holder sở hữu một spa chăm sóc da. Thậm chí giờ này năm ngoái Palmer cũng đưa bạn gái cũ đi chơi ở cùng địa điểm.

Cô Olivia Holder bắt đầu được chú ý sau khi đến cổ vũ Chelsea thi đấu

Palmer được cho là đã chia tay bạn gái cũ hồi mùa hè năm nay, nhưng phải tới gần đây dư luận mới đoán ra rằng cô Holder là bạn gái mới của anh, sau khi cô đến Stamford Bridge cổ vũ một trận đấu của Chelsea. Palmer dù hẹn hò với ai cũng đều kín tiếng đúng như lối sống quen thuộc của anh, trước đây Palmer từng tiết lộ rằng anh có sở thích ra những chỗ tĩnh lặng để câu cá, thay vì đi bar hay hộp đêm như nhiều đồng đội.