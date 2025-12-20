U22 Việt Nam vô địch SEA Games, báo Indonesia lo lắng về bóng đá nước nhà

Vị thế thống trị

HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 là lần thứ 3 của bóng đá Việt Nam ở đại hội thể thao số 1 khu vực, và cả 3 lần đều được đoạt trong vòng 6 năm trở lại đây. Mặc dù bóng đá Thái Lan luôn là thế lực ổn định nhất Đông Nam Á và Indonesia cũng đã có nhiều thành công gần đây, nhưng tấm HCV mới đây của U22 Việt Nam đã khiến dư luận khu vực nhìn nhận tích cực về khâu làm bóng đá của Việt Nam.

U22 Việt Nam đã có HCV môn bóng đá nam SEA Games thứ 3 trong vòng 6 năm qua

Và mới đây tờ Bola của Indonesia đã đặt ra một câu hỏi lớn cho bóng đá nước này. Trong bài viết có nhan đề “Việt Nam củng cố sự thống trị Đông Nam Á, nhắc nhở Indonesia cần tiến bộ tổng thể”, tờ này đánh giá rằng khi một nền bóng đá thành công ở cả 2 cấp độ ĐTQG và tuyển U23/U22 trong các giải khu vực, nền bóng đá đó nên được xem là đang đạt tới sự cân bằng về mặt phát triển.

“Thành công của Việt Nam tại môn bóng đá nam SEA Games 33 tái khẳng định họ vẫn là thế lực ổn định nhất của bóng đá Đông Nam Á. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà sự tiếp nối thành tích theo thời gian khi họ đã đoạt 3 HCV từ năm 2019 đến nay, và năm nay cũng là năm họ vô địch cả SEA Games lẫn AFF Cup”, bài viết của tờ Bola bình luận.

Bài viết của tờ Bola về thành công của U22 Việt Nam và vấn đề của bóng đá Indonesia

“Đó là một lời cảnh báo cho chúng ta. Bóng đá Việt Nam đã đạt được sự cân bằng trong phát triển cả bóng đá trẻ lẫn bóng đá cấp đội tuyển. Để đạt được điều này cần sự can đảm khi đưa ra các quyết định chiến lược, và họ đã làm được bất chấp những biến động bên ngoài”.

Nỗi lo của người Indonesia

Bài viết của Bola sau đó nhìn vào bóng đá Indonesia để đưa ra sự so sánh. “2 năm trước chúng ta đã đoạt HCV SEA Games và HLV Shin Tae Yong đã đưa nhóm các cầu thủ nòng cốt trong chiến thắng đó tiến xa ở vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là thời điểm làn sóng nhập tịch cầu thủ vẫn giữ ở mức vừa phải để tạo cơ hội phát triển cho các cầu thủ nội địa”, bài viết nhấn mạnh.

Bola cho rằng các lứa tuyển trẻ của Indonesia đang thụt lùi do cơ hội phát triển ngày càng ít do làn sóng nhập tịch

“Tuy nhiên hiện tại sự nhập tịch đã diễn ra tràn lan, nhưng kết quả dưới thời Patrick Kluivert quá tệ và đội tuyển giờ lại thay một HLV mới. Đội U23 không vô địch ở giải Đông Nam Á, cũng không qua được vòng loại U23 châu Á, trong khi tuyển U22 thì bị loại sớm ở SEA Games. Lối đá của các cầu thủ U22 & U23 đã kém đi so với thời HLV Gerald Vanenburg, mà Vanenburg chỉ làm việc cho chúng ta trong năm nay”.

Bài viết của Bola bày tỏ sự khẩn thiết về việc thiết lập một sự liên thông trong cấu trúc tổ chức ở các đội tuyển, cộng thêm sự mở cửa để các cầu thủ trẻ có cơ hội và động lực thể hiện. “HLV trưởng mới của ĐTQG cũng nên là một phần chủ chốt trong việc hoạch định cơ cấu ban huấn luyện của các đội tuyển trẻ, có như vậy họ mới có thể nắm bắt rõ các cầu thủ”, tờ này nhận xét.

“Các cầu thủ trẻ cần có cơ hội, cần có động lực để cống hiến. Nhưng lúc này chúng ta không chỉ nhập tịch nhiều và những cầu thủ nhập tịch chiếm hết suất trên ĐTQG, một số họ thậm chí còn về Indonesia thi đấu ở giải VĐQG và lấy nốt vị trí của các tuyển thủ trẻ khác. Như vậy chẳng phải các tuyển thủ trẻ vừa không có cơ hội thăng tiến trên tuyển, mà ở CLB họ cũng không được thể hiện thì đá tốt sao được ở các đội tuyển trẻ?”.