Tin mới nhất bóng đá sáng 2/11: Arsenal lập kỷ lục về ghi bàn từ đá phạt góc

Arsenal lập kỷ lục về ghi bàn từ đá phạt góc

Theo thống kê từ BBC, Arsenal là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 8 bàn từ những tình huống đá phạt góc chỉ sau 10 trận đầu tiên của mùa giải. "Pháo thủ" nổi tiếng về khả năng tận dụng tình huống từ mùa giải trước và vẫn đang phát huy được thế mạnh với khả năng đá phạt của Declan Rice.

Arsenal đang tận dụng tình huống cố định cực tốt

HLV Dortmund vỗ về Jobe Bellingham

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV trưởng của Dortmund, Niko Kovac gửi lời khen ngợi Jobe Bellingham. "Bạn có thể thấy phong độ của Jobe trong trận đấu gần nhất. Jobe có thể hình, thể lực, kỹ thuật và khát khao thi đấu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của cậu ấy. Chúng tôi đang cố gắng giúp Jobe trưởng thành hơn và cậu ấy đang phát triển nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều".

Barcelona bất ngờ có cơ hội nhận 1 triệu euro

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona có thể kiếm được 1 triệu euro nếu Victor Roque vô địch Copa Libertadores cùng Flamengo. Đây là điều khoản được cài vào trong bản hợp đồng mua bán giữa hai đội. Kể từ khi rời Barcelona, Roque lấy lại được phong độ và ghi tới 17 bàn.

Griezmann cán mốc 200 bàn tại La Liga

Với bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Atletico Madrid trong cuộc đối đầu với Sevilla, Antoine Griezmann đã cán mốc 200 bàn thắng tại La Liga. Trong đó, tiền đạo người Pháp có 137 lần ghi bàn cho Atletico, 40 bàn cho Real Sociedad và 22 bàn cho Barcelona. Griezmann cán mốc 200 bàn sau 541 trận và là người thứ 10 cán mốc này trong lịch sử giải đấu.

Luis Enrique thích thắng muộn

PSG vừa thắng Nice ở đúng phút cuối và HLV Luis Enrique thể hiện sự thích thú với điều đó. "Tôi vẫn luôn muốn thắng kiểu ấy, tình huống cuối, pha bóng cuối. Tôi phải nói rằng chúng tôi khó lòng làm được điều đó nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng".