Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo

Sự kiện: Cristiano Ronaldo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)-"Ra giêng anh cưới em", đó là thông điệp Ronaldo gửi tới Georgina.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 1

Chiếc nhẫn kim cương có mặt hình oval mà Ronaldo cầu hôn bạn gái Georgina Rodriguez không ai biết giá bao nhiêu, song theo các chuyên gia dự đoán giá trị của nó nằm trong khoảng 2 triệu đến 5 triệu USD, đó là tín hiệu "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 2

Ronaldo và bạn gái Georgina quen nhau năm 2016 khi cô gái mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina này đang làm việc trong cửa hàng thời trang Gucci ở Madrid.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 3

Sau 9 năm chung sống, Georgina và Ronaldo đã có cặp con gái song sinh và cô cũng nuôi nấng 3 đứa con riêng của Ronaldo.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 4

Georgina bước lên chiếc máy bay riêng của Ronaldo mang số hiệu CR7.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 5

Georgina chỉnh sửa cửa sổ máy lạnh trên máy bay.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 6

Ở Riyadh, nơi Ronaldo đang khoác áo CLB Al Nassr, Georgina cũng làm người mẫu cho tạp chí thời gian Vogue.

Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo - 7

Các trang xã hội của Ronaldo, 40 tuổi và Georgina, 31 tuổi đang...nổi sóng sau khi Georgina đăng ảnh chiếc nhẫn Ronaldo cầu hôn cô.

Al Nassr xây "dải ngân hà" đáng sợ, Ronaldo quyết vô địch mọi giải đấu
Al Nassr xây "dải ngân hà" đáng sợ, Ronaldo quyết vô địch mọi giải đấu

Al Nassr của Cristiano Ronaldo sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch trên mọi đấu trường mùa tới, sau khi chiêu mộ loạt tân binh đình đám.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THANH HÀ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 12:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN