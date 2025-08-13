Chùm ảnh "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo

Chiếc nhẫn kim cương có mặt hình oval mà Ronaldo cầu hôn bạn gái Georgina Rodriguez không ai biết giá bao nhiêu, song theo các chuyên gia dự đoán giá trị của nó nằm trong khoảng 2 triệu đến 5 triệu USD, đó là tín hiệu "ra giêng anh cưới em" của Ronaldo.

Ronaldo và bạn gái Georgina quen nhau năm 2016 khi cô gái mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina này đang làm việc trong cửa hàng thời trang Gucci ở Madrid.

Sau 9 năm chung sống, Georgina và Ronaldo đã có cặp con gái song sinh và cô cũng nuôi nấng 3 đứa con riêng của Ronaldo.

Georgina bước lên chiếc máy bay riêng của Ronaldo mang số hiệu CR7.

Georgina chỉnh sửa cửa sổ máy lạnh trên máy bay.

Ở Riyadh, nơi Ronaldo đang khoác áo CLB Al Nassr, Georgina cũng làm người mẫu cho tạp chí thời gian Vogue.

Các trang xã hội của Ronaldo, 40 tuổi và Georgina, 31 tuổi đang...nổi sóng sau khi Georgina đăng ảnh chiếc nhẫn Ronaldo cầu hôn cô.