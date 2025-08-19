Con gái Pep Guardiola diện bikini quyến rũ, fan thổn thức ví như "thiên thần"

✨Con gái Pep Guardiola mặc bikini quyến rũ

Trên trang Instagram cá nhân, Maria Guardiola đang tải những bức ảnh bikini nóng bỏng kèm thêm dòng trạng thái: "Mùa hè khép lại". Những bức ảnh cho thấy con gái của HLV Pep Guardiola mặc bikini, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp trên bãi biển. Ngoài ra, cô còn chia sẻ về những khoảnh khắc tận hưởng chuyến du lịch ở khu nghỉ dưỡng và nhà hàng sang trọng.

Con gái của Pep Guardiola tận hưởng quãng thời gian nghỉ hè

Maria Guardiola là nhà sáng tạo nội dung trên mạng có tiếng. Trang Instagram cá nhân của cô hiện sở hữu hơn 900.000 lượt theo dõi. Trên trang cá nhân này, Con gái của Pep Guardiola thường xuyên cập nhật về cuộc sống của mình, từ những chuyến du lịch đến các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp.

Người hâm mộ không quen để lại những bình luận đáng chú ý để khen ngợi vóc dáng của Maria Guardiola: "Khung cảnh lẫn con người đều quá lộng lẫy; Bạn thật quá đỗi quyến rũ; Đứa con của 1 trong những HLV giàu nhất thế giới có cuộc sống thật đáng mơ ước".

👩Maria Guardiola tham gia nhiều hoạt động ở kỳ nghỉ hè

Điều bất ngờ ở chỗ một phần của kỳ nghỉ hè không được Maria Guardiola nhắc đến trong bài đăng là chuyến đi xem buổi hòa nhạc tái hợp của ban nhạc Oasis. Vào tháng 7, Maria đã cùng bố mình Pep Guardiola đến xem buổi biểu diễn tại công viên Heaton Park ở Manchester. Tại đây, cả hai được tỏ ra vô cùng hào hứng khi hát theo các ca khúc của ban nhạc.

Maria Guardiola sinh năm 2000, hiện sinh sống ở London (Anh). Cô là con cả trong số 3 người con của Pep Guardiola và nữ doanh nhân Cristina Serra.

Hiện cuộc sống gia đình của HLV Pep Guardiola không được tốt. Ông và người vợ Cristina Serra đã ly thân trong một thời gian. Cả hai hiện hoàn tất thủ tục ly hôn.

Những hình ảnh ấn tượng khác về chuyến nghỉ hè của Maria Guardiola