Arsenal dùng "nghệ thuật hắc ám" để kiếm phạt góc, fan chê cười "trò bẩn"

Arsenal lại có chiêu trò mới

Những năm gần đây, Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta thường được gắn với danh xưng là đội bóng “lắm chiêu trò”. Họ nhiều lần sử dụng “nghệ thuật hắc ám” để làm gián đoạn lối chơi của đối thủ, đặc biệt là trong việc ngăn cản triển khai bóng nhanh. Trong cuộc đối đầu với Manchester United tại sân Old Trafford ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, thầy trò Arteta đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Đây là trận đấu mà Arsenal hoàn toàn lép vế về mặt thống kê, nhưng lại có được bàn thắng duy nhất từ một tình huống phạt góc ở đầu trận. Nhiều khán giả đã phát hiện ra rằng “Pháo thủ” có thêm chiêu trò mới nhằm tận dụng tối đa các tình huống cố định. Cần lưu ý rằng Arsenal đã ghi tới 31 bàn từ các pha đá phạt góc tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2023/24.

Theo đó, các cầu thủ Arsenal liên tục áp sát rất nhanh mỗi khi thủ môn Bayindir của Man United bắt được bóng sống. Trước đây, một số đội bóng cũng từng làm điều này, chủ yếu để câu giờ giúp đồng đội kịp lui về phòng ngự. Tuy nhiên, hành động của Arsenal lần này được cho là có tính toán khác.

Cụ thể, Ngoại hạng Anh vừa điều chỉnh luật kể từ mùa giải này: thủ môn chỉ được giữ bóng trong vòng 8 giây. Nếu giữ lâu hơn, đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc. Ở vòng 1, Martin Dubravka (Burnley) là thủ thành đầu tiên vi phạm điều này, và Tottenham được hưởng quả phạt góc. Có vẻ như các cầu thủ Arsenal cũng hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra với Bayindir.

Tuy nhiên, chiêu trò này không qua được mắt trọng tài chính Simon Hooper. "Vị vua áo đen" luôn yêu cầu các cầu thủ Arsenal lùi ra xa khỏi Bayindir trước khi bắt đầu tính thời gian. Theo luật, thời gian thủ môn giữ bóng chỉ được tính khi thủ môn đã kiểm soát hoàn toàn trái bóng và không bị cầu thủ đối phương truy cản trực tiếp.

Fan chê cười chiêu trò mới của Arsenal

Chiêu trò mới này của Arsenal không được lòng nhiều người hâm mộ bóng đá. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận tiêu biểu như:

“Cố gắng làm chậm thủ môn đối thủ để kiếm phạt góc, thật buồn cười"; “Nếu muốn phạt góc, hãy tấn công đi, đừng cản trở thủ môn đối phương"; "Arsenal không còn cách nào khác sao? Sao lại chăm chăm kiếm phạt góc như vậy?”; "Thay vì cố gắng tấn công, họ lại cố gắng chặn thủ môn đối thủ, lối chơi gì đây không biết"...