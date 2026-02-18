Đế chế Man City suy yếu: Đã đến lúc Guardiola rời đi, để duy trì sự vĩ đại

🏆 Một thập kỷ huy hoàng và cột mốc 1.000 trận

HLV Pep Guardiola đến Man City với hành trang 15 danh hiệu lớn. Mười năm sau, ông không chỉ nâng tầm đội bóng, mà còn viết lại lịch sử Premier League. 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23, cùng vô số kỷ lục khiến Man City trở thành hình mẫu của bóng đá hiện đại.

HLV Guardiola gặt hái thành công vang dội với Man City

Trận thắng Liverpool 3-0 tại Etihad ngày 9/11/2025, trận đấu đánh dấu trận thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân của Pep là lát cắt hoàn hảo cho hành trình ấy. Một Man City kiểm soát tuyệt đối, lạnh lùng và chính xác, như cách Guardiola đã làm suốt thập kỷ qua.

Nhưng cũng chính tại Etihad hôm nay, hình ảnh ấy đang phai nhạt. Đội bóng của Pep không còn áp đặt như trước. Những đối thủ từng “ngạt thở” trước Man City giờ đã tìm ra cách chống đỡ. Và Guardiola, ở tuổi 55, không còn mang dáng vẻ của kẻ đang chinh phục, mà giống người đang bảo vệ những gì mình đã tạo ra.

📊 Giá trị cũ trong một hiện tại đầy dữ liệu

Pep từng than phiền rằng bóng đá ngày nay bị dữ liệu chi phối quá nhiều, khiến sự ngẫu hứng và hài hước biến mất. Nhưng nghịch lý là, chính ông lại là người thích nghi tốt nhất với thời đại ấy. Guardiola kết hợp khoa học, dữ liệu với những giá trị xưa cũ như: kỷ luật, trách nhiệm và sự tôn trọng công việc.

Đội bóng của Pep không còn duy trì được sức mạnh ở 2 mùa trở lại đây

Tuy nhiên, vấn đề của Man City hiện tại không nằm ở chiến thuật. Nó nằm ở năng lượng. Đội bóng của Pep đang thiếu đi sự tươi mới – điều từng là vũ khí đáng sợ nhất của họ. Những gương mặt trụ cột đã ở đỉnh cao quá lâu. Sự đổi mới trở nên khó khăn hơn khi chính HLV cũng đã gắn bó tròn một thập kỷ.

Bernardo Silva từng tiết lộ Guardiola chỉ định ở Man City 3 - 4 năm. Nhưng rồi ông ở lại, vì cảm giác “như ở nhà”. Và chính điều đó đang đặt ra câu hỏi: khi mọi thứ đã quá quen thuộc, liệu động lực có còn nguyên vẹn?

🏟️ Khi di sản quá lớn và câu hỏi khi nào ra đi?

Pep Guardiola không chỉ xây dựng đội hình, ông xây dựng văn hóa. Nhưng di sản càng lớn, cái bóng để lại càng nặng. Man City hiện tại đang sống trong chính tiêu chuẩn mà Pep tạo ra. Mọi sự sa sút, dù nhỏ, đều bị soi chiếu dưới ánh hào quang quá khứ.

Pep nên rời đi để di sản của ông tại Man City luôn vĩ đại

Hợp đồng của Guardiola còn tới hè 2027. Ông không chịu áp lực phải ra đi ngay lập tức. Nhưng lịch sử bóng đá cho thấy: những HLV vĩ đại nhất thường chọn rời đi trước khi bị hoàn cảnh đẩy đi.

Pep đã chạm đến đỉnh cao cùng Man City. Ông đã biến một CLB giàu có thành biểu tượng của bóng đá hiện đại. Và có lẽ, câu hỏi lớn nhất lúc này không phải Man City có cần Pep hay không, mà là Pep có còn cần Man City để tiếp tục hành trình của mình.

Ở Etihad, một chương sử vàng đang đi đến đoạn kết. Vấn đề chỉ là: Guardiola sẽ tự tay khép lại nó, hay để thời gian làm thay điều đó?