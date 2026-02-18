Các đại gia Ả Rập lên kế hoạch chiêu mộ 50 sao lớn làm rung chuyển làng bóng đá

PIF muốn "thanh tẩy" Saudi Pro League lần một

Cách đây 3 năm, Saudi Arabia làm bóng đá thế giới rung chuyển khi vung tiền đưa hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới về giải VĐQG của mình. Dẫn đầu là Cristiano Ronaldo, Benzema, N'Golo Kanté... Tuy nhiên, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) có dấu hiệu giảm số lượng tiền bơm vào thị trường chuyển nhượng trong 2 mùa gần nhất.

Kante đã rời Saudi Arabia và Ronaldo cũng có thể sớm làm điều tương tự

Thậm chí, họ còn đang đang muốn "thanh tẩy" những cầu thủ trong làn sóng đầu tiên. Hàng loạt cầu thủ có tên tuổi như Roberto Firmino, Aubameyang, Saint-Maximin đã ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Mới nhất, Kanté đã chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu và Darwin Núñez có thể tiếp bước ngay sau ở kỳ chuyển nhượng tới.

Ngay cả biểu tượng của giải đấu, Cristiano Ronaldo, cũng đang có vấn đề với PIF khi cho rằng Al Nassr đang bị đối xử không công bằng so với Al Hilal. Tất cả đều nghĩ rằng Saudi Pro League sẽ có hành động xoa dịu siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng không, PIF thể hiện quan điểm cứng rắn và Ronaldo có thể rời giải đấu sớm hơn so với dự kiến! Liệu đó có phải là một bước trong kế hoạch thanh tẩy lần một?

Kế hoạch "làn sóng mới" của Saudi Pro League

Vấn đề này hiện rất khó trả lời, nhưng giới truyền thông thế giới tiết lộ PIF đã chuẩn bị cho "Làn sóng Saudi Arabia thứ hai". Nguồn tin cho biết PIF muốn đưa khoảng 50 cầu thủ hàng đầu thế giới ở độ tuổi sung mãn nhất trong lần này. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn con số 1,2 tỷ euro/năm như thường lệ để các đội bóng thuộc PIF chiêu mộ tân binh.

PIF muốn đưa 50 ngôi sao hàng đầu thế giới về Saudi Pro League

Những cái tên được ưu tiên trong danh sách này bao gồm Mohamed Salah (Liverpool), Bruno Fernandes (MU), Gabriel Martinelli (Arsenal), Casemiro (MU), Youri Tielemans (Aston Villa), Lewandowski (Barcelona), Vinícius Júnior, Rodrygo (Real Madrid)....

PIF đang có tham vọng mở rộng số đội có tiềm lực tài chính bằng cách chuyển quyền sở hữu 4 đội bóng lớn nhất là Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly, Al Ittihad sang cho những tỷ phú yêu thích bóng đá. Sau đó, họ sẽ đầu tư vào thế hệ F1 và dần dần tạo nên giải đấu có tính cạnh tranh nhất.

Một điểm đáng chú ý khác là PIF có thể sẽ thoái vốn khỏi Newcastle. Mặc dù "Chích chòe" đã giành được thành công nhất định sau khi được đầu tư. Tuy nhiên, những chính sách tại châu Âu khiến cho PIF không thể bơm tiền thoải mái cho Newcastle.

Với tốc độ phát triển hiện tại, đội chủ sân St James' Park còn lâu mới có thể so sánh được với Big 6 tại Ngoại hạng Anh, chứ chưa nói đến đấu trường châu Âu. Trào lưu đầu tư vào các đội bóng ở châu Âu đã qua và PIF cũng muốn chuyên tâm xây dựng Saudi Pro League. Bởi vậy, Newcastle bị cho "ra rìa" cũng là điều không khó hiểu.