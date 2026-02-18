Video tennis Medvedev - Tsitsipas: So tài không khoan nhượng, 2 set choáng váng (Qatar Open)

Daniil Medvedev trải qua chuỗi hai thất bại liên tiếp đầy thất vọng: đầu tiên là trận thua nặng nề trước đối thủ quen mặt Learner Tien tại Australian Open 2026, sau đó là cú sảy chân ngay vòng mở màn ở Rotterdam Open trước Ugo Humbert. Khi đà hưng phấn chững lại ở giai đoạn nhạy cảm của mùa giải, áp lực rõ ràng gia tăng.

Medvedev (bên trái) và Tsitsipas so tài không khoan nhượng

Ngược lại, cựu số 3 thế giới Tsitsipas chứng kiến thứ hạng, vị thế và danh tiếng sa sút đáng kể vì sự thiếu ổn định kéo dài. Đáng báo động, anh chưa thắng liên tiếp hai trận ở vòng đấu chính ATP kể từ Barcelona Open Banc Sabadell tháng 4/2025; từ đó đến nay là chuỗi 8 trận thua liên tiếp ở vòng hai, khiến Tsitsipas rơi khỏi top 30.

Đã thế với Tsitsipas, Medvedev đang dẫn đối đầu 10-4, thường xuyên phá vỡ nhịp điệu và bài vở của tay vợt Hy Lạp. Bước vào set đầu tiên, Medvedev và Tsitsipas nỗ lực trong từng cú đánh, dốc sức bẻ game của đối thủ. Kết quả, Tsitsipas tỏ ra xuất sắc hơn ở set đấu thứ nhất để thắng với tỷ số 6-3.

Sang set 2, thế trận vẫn thuộc về Tsitsipas, trong khi đó Medvedev tỏ ra thiếu sinh khí và sự chính xác trong các cú đánh. Kết quả, Tsitsipas thắng tiếp 6-4 để hoàn tất thắng lợi 2-0 chung cuộc.

Thông số trận đấu