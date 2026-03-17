Neymar lên tiếng sau khi bị loại khỏi ĐT Brazil, gửi thông điệp tới HLV Ancelotti

⚽ Ancelotti kiên quyết: Chỉ chọn cầu thủ đạt 100% thể lực

Giấc mơ trở lại đội tuyển quốc gia theo cách trọn vẹn nhất của Neymar một lần nữa bị trì hoãn. Dù vừa có dấu hiệu hồi sinh phong độ tại Santos với 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 2 trận, tiền đạo từng là niềm tự hào lớn nhất của Selecao vẫn trở thành cái tên đáng chú ý nhất vắng mặt trong danh sách mới.

HLV Ancelotti khẳng định rõ ràng quan điểm của mình: danh tiếng không phải là “tấm vé thông hành” lên tuyển. Nhà cầm quân người Italia đang ưu tiên những cầu thủ đạt trạng thái thể lực hoàn hảo, qua đó gửi thông điệp rằng Neymar vẫn cần thêm thời gian để chứng minh bản thân.

“Vì sao tôi không triệu tập cậu ấy lần này? Bởi vì cậu ấy chưa đạt 100% và tôi cần những cầu thủ đạt 100%. Neymar cần tiếp tục tập luyện, thi đấu, thể hiện phẩm chất và đạt trạng thái thể lực tốt”, Ancelotti nhấn mạnh.

😔 Neymar: “Tôi không thể giữ im lặng”

Sự vắng mặt này rõ ràng đã để lại tác động lớn về mặt tinh thần với cựu ngôi sao của Barcelona và PSG. Tại một sự kiện Kings League Brazil, Neymar lần đầu lên tiếng, thừa nhận nỗi thất vọng khi bị bỏ qua dù cảm thấy mình đang tiến bộ từng ngày.

“Tôi sẽ nói ở đây, vì tôi không thể giữ im lặng. Rõ ràng tôi thất vọng và buồn khi không được triệu tập. Nhưng tôi vẫn tập trung, từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu. Vẫn còn danh sách cuối cùng”, Neymar chia sẻ.

Ở tuổi 34, Neymar hiểu rằng vị trí của anh tại đội tuyển Brazil không còn là điều hiển nhiên. Dù vẫn nuôi khát khao dẫn dắt đội bóng chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6, anh cũng thừa nhận quyền quyết định nằm hoàn toàn trong tay ban huấn luyện.

“Tất nhiên, mong muốn của tôi là trở lại đội tuyển, thi đấu tại World Cup, nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi. Đó là quyết định của ban huấn luyện, và dù tôi có ở đó hay không, tôi vẫn luôn ủng hộ đội tuyển”, Neymar nói.

⏳ Chạy đua với thời gian cùng Santos

Thời gian không còn nhiều để Neymar có thể thay đổi suy nghĩ của Ancelotti trước khi danh sách cuối cùng dự World Cup 2026 được công bố vào ngày 19/5. Hiện tại, anh vẫn đang trong hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao và gánh vác trọng trách tại Santos.

Đội bóng đang đứng thứ 14 tại Campeonato Brasileiro Série A khi mới thắng 1/6 trận đầu mùa. Ở vòng đấu tới, Santos sẽ đối đầu Internacional, nơi Neymar được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn rõ nét.

Trong khi đó, đội tuyển Brazil sẽ lần lượt chạm trán ĐT Pháp và Croatia ở loạt trận giao hữu tháng 3 mà không có sự góp mặt của Neymar - một minh chứng rõ ràng cho thực tế khắc nghiệt mà ngôi sao này đang phải đối mặt.