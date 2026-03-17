Thần đồng 16 tuổi của Arsenal phá kỷ lục Ngoại hạng Anh, giấc mơ lớn ở phía trước

Thần đồng 16 tuổi phá kỷ lục Premier League

Max ký thỏa thuận sơ bộ với Arsenal vào tháng Giêng, bên cạnh anh là huấn luyện viên Arteta (trái) và giám đốc học viện Per Mertesacker.

Trong trận đấu với Everton, Max Dowman đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi ghi bàn ở tuổi 16 và 73 ngày, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League. Thành tích này giúp anh phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 20 năm của James Vaughan, người từng lập cột mốc khi ghi bàn cho Everton năm 2005.

Trước khi ghi bàn quyết định ở phút 97, Dowman đã góp dấu giày vào bàn mở tỷ số, giúp Arsenal thay đổi cục diện trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa.

Màn trình diễn của tiền vệ trẻ khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt ấn tượng. HLV Mikel Arteta cho rằng Dowman luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, đồng thời thi đấu với sự tự nhiên hiếm thấy ở một cầu thủ mới 16 tuổi.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên thậm chí đã kêu gọi HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel trao cơ hội cho Dowman tại đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Tài năng lớn và thử thách phía trước

Tài năng của Dowman được nhận ra từ rất sớm. Anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội U19 Anh.

Cựu đội trưởng tuyển Anh John Terry thậm chí so sánh Dowman với Lionel Messi khi chứng kiến khả năng rê bóng và vượt qua đối thủ của tiền vệ trẻ này.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng là áp lực lớn. Cựu thần đồng Arsenal Theo Walcott cho rằng việc được chú ý quá sớm có thể tạo ra áp lực khổng lồ với một cầu thủ trẻ, đặc biệt nếu phải đối mặt với kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ.

Dù vậy, Dowman được đánh giá có nền tảng vững chắc nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal. Gia đình cầu thủ này luôn giữ anh tránh xa ánh hào quang truyền thông, đồng thời khuyến khích tiếp tục học tập và phát triển toàn diện.

Với tài năng và sự điềm tĩnh hiếm thấy, Max Dowman đang được xem là một trong những viên ngọc sáng giá nhất của bóng đá Anh trong tương lai.