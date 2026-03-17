Thần đồng 16 tuổi của Arsenal phá kỷ lục Ngoại hạng Anh, giấc mơ lớn ở phía trước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Thần đồng 16 tuổi của Arsenal phá kỷ lục Ngoại hạng Anh, giấc mơ lớn ở phía trước

Sự kiện: Arsenal

Tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal FC đã đi vào lịch sử Premier League khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải đấu. Màn trình diễn bùng nổ trước Everton FC không chỉ giúp Arsenal giành chiến thắng quan trọng mà còn mở ra cơ hội để tiền vệ 16 tuổi này hướng tới giấc mơ khoác áo tuyển Anh.

Thần đồng 16 tuổi phá kỷ lục Premier League

Max ký thỏa thuận sơ bộ với Arsenal vào tháng Giêng, bên cạnh anh là huấn luyện viên Arteta (trái) và giám đốc học viện Per Mertesacker.

Max ký thỏa thuận sơ bộ với Arsenal vào tháng Giêng, bên cạnh anh là huấn luyện viên Arteta (trái) và giám đốc học viện Per Mertesacker.

Trong trận đấu với Everton, Max Dowman đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi ghi bàn ở tuổi 16 và 73 ngày, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League. Thành tích này giúp anh phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 20 năm của James Vaughan, người từng lập cột mốc khi ghi bàn cho Everton năm 2005.

Trước khi ghi bàn quyết định ở phút 97, Dowman đã góp dấu giày vào bàn mở tỷ số, giúp Arsenal thay đổi cục diện trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa.

Màn trình diễn của tiền vệ trẻ khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt ấn tượng. HLV Mikel Arteta cho rằng Dowman luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, đồng thời thi đấu với sự tự nhiên hiếm thấy ở một cầu thủ mới 16 tuổi.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên thậm chí đã kêu gọi HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel trao cơ hội cho Dowman tại đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Tài năng lớn và thử thách phía trước

Max Dowman của Arsenal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League.

Max Dowman của Arsenal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League.

Tài năng của Dowman được nhận ra từ rất sớm. Anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội U19 Anh.

Cựu đội trưởng tuyển Anh John Terry thậm chí so sánh Dowman với Lionel Messi khi chứng kiến khả năng rê bóng và vượt qua đối thủ của tiền vệ trẻ này.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng là áp lực lớn. Cựu thần đồng Arsenal Theo Walcott cho rằng việc được chú ý quá sớm có thể tạo ra áp lực khổng lồ với một cầu thủ trẻ, đặc biệt nếu phải đối mặt với kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ.

Dù vậy, Dowman được đánh giá có nền tảng vững chắc nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal. Gia đình cầu thủ này luôn giữ anh tránh xa ánh hào quang truyền thông, đồng thời khuyến khích tiếp tục học tập và phát triển toàn diện.

Với tài năng và sự điềm tĩnh hiếm thấy, Max Dowman đang được xem là một trong những viên ngọc sáng giá nhất của bóng đá Anh trong tương lai.

"Yamal nước Anh" tiếp sức Arsenal ăn 4, Man City - Chelsea ngã đau ở NHA lẫn Cúp C1 (Clip 1 phút)
"Yamal nước Anh" tiếp sức Arsenal ăn 4, Man City - Chelsea ngã đau ở NHA lẫn Cúp C1 (Clip 1 phút)

Max Downman chẳng khác nào "bản hợp đồng" quý giá dành cho Arsenal vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 23:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN