Dự đoán tỷ số Cúp C1: Chelsea cần phép màu để hạ PSG, Arsenal lá cờ đầu Ngoại hạng Anh

Chelsea - PSG: 3h, 18/3, lượt về vòng 1/8 Champions League

Chelsea cần đến một cuộc lội ngược dòng gần như không tưởng nếu muốn xóa bỏ cách biệt thua 2-5 ở lượt đi trước nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain trong cặp đấu vòng 1/8 UEFA Champions League.

Chelsea (áo xanh) được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước PSG

Trong bối cảnh cần một chiến thắng thuyết phục để nuôi hy vọng đi tiếp, phong độ sa sút của Chelsea rõ ràng đến không đúng thời điểm. "The Blues" chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tính trong 90 phút (hòa 2, thua 3), sau khi nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Newcastle vào cuối tuần. Trận thua đó không chỉ làm tổn hại tham vọng lọt vào top 4 Premier League, mà còn khiến tinh thần toàn đội chịu thêm áp lực trước trận tái đấu ở Champions League.

Dẫu vậy, Chelsea buộc phải gạt bỏ nỗi thất vọng để nuôi hy vọng trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Champions League có thể lội ngược dòng sau khi thua cách biệt ba bàn ở lượt đi trước nhà đương kim vô địch trong một vòng knock-out. Tuy nhiên, thống kê từ Opta cho thấy khả năng đi tiếp của họ chỉ vỏn vẹn 7%, một con số không mấy khả quan.

Chuỗi ba trận thua liên tiếp tại vòng knock-out Champions League cũng là tín hiệu đáng lo với đội bóng Tây London. Và việc tránh thất bại thứ tư liên tiếp ở giai đoạn này có lẽ đã là mục tiêu thực tế nhất cho thầy trò HLV Liam Rosenior.

Ở phía đối diện, Paris Saint Germain đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát cặp đấu. Sau khi được nghỉ thi đấu cuối tuần tại Ligue 1, đội bóng thủ đô nước Pháp bước vào trận đấu với nền tảng thể lực sung mãn. Thậm chí, PSG còn hưởng lợi khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch là RC Lens sảy chân, giúp họ củng cố vị thế tại giải quốc nội.

Phong độ sân khách của PSG cũng khá ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ông lớn bóng đá Pháp đang đứng trước cơ hội loại một đại diện nước Anh ở vòng knock-out Champions League lần thứ tư liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG tỏ ra rất bản lĩnh tại các trận đấu loại trực tiếp, khi thắng 10 trong tổng số 15 trận knock-out Champions League kể từ khi ông nắm quyền. Đội bóng thủ đô Paris cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành CLB đầu tiên kể từ Real Madrid mùa giải 2017/18 bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Thống kê đối đầu càng khiến nhiệm vụ của Chelsea thêm phần khó khăn. Đại diện nước Anh không thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất với PSG tại Champions League (hòa 2, thua 3). Bởi vậy, một kết quả hòa đã có thể xem là thành công với Chelsea ở thời điểm hiện tại, dù điều đó đồng nghĩa họ sẽ bị loại.

Dự đoán: Chelsea 2-2 PSG Thông tin lực lượng Chelsea: Vắng Levi Colwill, Estevao, Jamie Gittens vì chấn thương. Mykhaylo Mudryk vẫn lãnh án treo giò. PSG: Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou chấn thương. Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernández, Neto; Pedro. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal - Bayer Leverkusen: 3h, 18/3, lượt về vòng 1/8 Champions League

Arsenal tiếp tục hành trình săn “cú ăn bốn” khi tiếp đón Bayer Leverkusen ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, trong bối cảnh cặp đấu vẫn đang cân bằng sau trận lượt đi.

Arsenal vừa tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League khi đánh bại Everton 2-0 cuối tuần qua. Chiến thắng đó giúp “Pháo thủ” kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 13 trận (thắng 10, hòa 3), qua đó bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với sự tự tin cao độ.

Arsenal (áo đỏ trắng) có nhiều cơ hội để giành vé vào tứ kết

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League này cũng mở đầu cho chuỗi ba trận đấu cúp liên tiếp của Arsenal. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ sở để lạc quan khi họ từng vượt qua 17 trong tổng số 20 cặp đấu knock-out tại cúp châu Âu sau khi không thua ở lượt đi trên sân khách.

Thành tích sân nhà của Arsenal tại Champions League dưới thời Arteta cũng rất ấn tượng. “Pháo thủ” chỉ thua 1 trong 16 trận sân nhà tại giải đấu này (thắng 13, hòa 2), và đáng chú ý thất bại duy nhất đó đến trước nhà vô địch sau này là Paris Saint Germain ở mùa giải 2024/25. Điều đó cho thấy đối thủ muốn đánh bại Arsenal tại Emirates có lẽ phải tạo nên điều gì đó thật đặc biệt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng cho thấy sự lì lợm đáng nể. Đại diện Bundesliga vừa cầm hòa Bayern Munich hồi cuối tuần, nối dài chuỗi bất bại của họ lên 6 trận. Kết quả đó càng củng cố niềm tin rằng Leverkusen có thể tiếp tục gây khó khăn cho Arsenal.

Tuy vậy, lịch sử không đứng về phía đội bóng Đức. Lần gần nhất Leverkusen lọt vào tứ kết Champions League đã từ mùa giải 2001/02. Thậm chí ở ba trận sân khách gần nhất tại vòng 1/8, họ đều không ghi được bàn thắng nào (hòa 1, thua 2).

Sau trận hòa ở lượt đi, Arsenal vẫn duy trì thành tích bất bại trước Leverkusen tại Champions League (thắng 1, hòa 2). Trong khi đó, Leverkusen đã thua 8 trong 11 chuyến làm khách gần nhất trước các CLB Anh. Những tiền đề kể trên là đủ để "Pháo thủ" hướng đến chiến thắng cách biệt, qua đó tiếp tục duy trì sự hiện diện của các đội bóng Anh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB.