Tin mới nhất bóng đá sáng 17/12: Pep Guardiola xác nhận tin xấu về Doku, Man City lo lắng

Pep Guardiola xác nhận tin xấu về Doku, Man City lo lắng

Doku đã bị loại khỏi trận tứ kết League Cup gặp Brentford. Lý do bởi anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương mà bản thân từng đối mặt ngay trước thềm trận Man City thắng Crystal Palace với tỷ số 3-0. Ở mùa giải hiện tại, Doku là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của Man City.

Doku không thể tham gia các trận đấu của Man City vào cuối năm 2025

Theo tiết lộ của HLV Pep Guardiola, Doku sẽ phải nghỉ thi đấu tới vài tuần: "Tôi không chắc, có lẽ cậu ấy ngồi ngoài khoảng hai hoặc ba tuần. Tôi nghĩ phải sang năm 2026, Doku mới trở lại. Chúng ta phải chờ đợi thôi".

Carragher cảnh báo Salah

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã cảnh báo Mohamed Salah rằng anh có thể hối hận suốt đời nếu rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026: "Salah hãy gác khác biệt với huấn luyện viên sang một bên và nghĩ về ba hoặc bốn tháng tại Liverpool. Điều tốt nhất là tôi bước ra sân cùng đồng đội tại Budapest ở chung kết Champions League. Và nếu ngồi ở Saudi Arabia xem Liverpool làm điều đó, tôi nghĩ Salah sẽ thực sự hối tiếc".

Lukaku trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu

Ác mộng dài đã kết thúc với Romelu Lukaku khi tiền đạo Napoli được góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Napoli đấu AC Milan sắp tới. Điều này đánh dấu việc tiền đạo người Bỉ chấm dứt 4 tháng ngồi ngoài khi anh từng đối diện với chấn thương đùi nghiêm trọng.

Alonso không quan tâm chuyện Mbappe phá kỷ lục của Ronaldo

Mbappe đã ghi 56 bàn thắng cho "Los Blancos" trong năm 2025. Nếu ghi thêm 3 bàn trước khi năm 2025 kết thúc, anh sẽ san bằng kỷ lục câu lạc bộ 59 bàn của Ronaldo lập vào năm 2013. Nhưng HLV Alonso không quan tâm nhiều về chuyện ấy: "Hoàn toàn không, chúng tôi chưa thảo luận về điều đó. Chủ đề này chưa từng được đề cập. Chúng tôi tập trung vào trận đấu sắp tới và đưa ra quyết định tốt nhất để có đội hình mạnh nhất".