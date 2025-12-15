Ngả mũ "Phù thủy" Kim Sang Sik thay người cực đỉnh, U22 Việt Nam sẵn sàng "gặt vàng" SEA Games

🔄 Một U22 Việt Nam đĩnh đạc và bản lĩnh

Kim Sang Sik luôn nổi tiếng là HLV "quái chiêu" với nhiều bài vở chiến thuật và cách biến đổi tùy vào từng đối thủ. Từ chiến thắng nhọc nhằn 2-1 lộ rõ ý đồ "giấu bài" trước U22 Lào, tới chiến thắng áp đảo 2-0 trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam luôn thể hiện bộ mặt khó lường trên hành trình SEA Games 33.

Chạm trán U22 Philippines - đội chưa để thủng lưới bàn nào - ở bán kết, thầy Kim cũng chuẩn bị sẵn "bài vở" để gây bất ngờ cho đối thủ.

HLV Kim Sang Sik lại mang đến những bất ngờ về chiến thuật và khả năng thay người

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc - tác giả 2 bàn, 2 kiến tạo từ đầu giải - chỉ sắm vai trò "mồi nhử". Thay vào đó, vị trí mũi nhọn được luân chuyển giữa Lê Viktor và Khuất Văn Khang.

Xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên, hầu như mọi tình huống tấn công nguy hiểm đều có sự góp mặt của họ. Bộ đôi này hoặc phối hợp với nhau, hoặc thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm địa U22 Philippines để đón đường chuyền từ 2 cánh vào để dứt điểm.

Các cầu thủ U22 Việt Nam hút hậu vệ đối phương sang một bên cánh trước khi Phi Hoàng hay Đình Bắc đưa bóng ra hành lang đối diện. Cá nhân Văn Khang có không ít cơ hội ăn bàn rõ rệt từ miếng đánh này, điển hình như cú dứt điểm chân trái buộc thủ môn U22 Philippines phải trổ tài cứu thua ở phút 45+1.

Đôi lúc, U22 Việt Nam lại tập trung khoét trung lộ, tình huống rõ rệt nhất là pha thoát xuống của Lê Viktor ngay phút thứ 7, buộc hậu vệ U22 Philippines phạm lỗi.

Những tình huống tấn công trực diện giàu tốc độ và lớp lang thực sự phát huy hiệu quả. Hàng thủ U22 Philippines nhiều phen hỗn loạn khi theo kèm quá nhiều mũi nhọn. Chỉ tiếc rằng, mọi cơ hội đều trôi qua đáng tiếc khi các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

🧠 Đỉnh cao thay người của thầy Kim

U22 Philippines phòng thủ quá "cứng"? U22 Việt Nam dứt điểm chưa tốt? Tuy nhiên, có một điều mà đối thủ không ngờ tới ở trận đấu này là HLV Kim Sang Sik chưa hết bài.

Sau hiệp 1 bế tắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện khả năng đọc trận đấu tinh tường bằng những sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Viktor Le và Khuất Văn Khang, những cầu thủ thi đấu nổi bật trong hiệp 1 nhưng không làm tốt nhiệm vụ dứt điểm lần lượt được đưa ra sân. Thay vào đó, thầy Kim đặt niềm tin vào Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Đây không chỉ là thay đổi nhân sự thông thường, mà là sự điều chỉnh chiến thuật nhằm tiếp thêm sinh khí, tốc độ và đột biến cho hàng công.

Thanh Nhàn và Văn Thuận, tác giả 2 pha lập công mang tới chiến thắng cho U22 Việt Nam

Để rồi, cả 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã đền đáp sự tin tưởng từ thầy Kim: Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số đúng vào phút 89, giải tỏa tâm lý đè nặng lên toàn đội. Trong khi đó, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú đá phạt hàng rào đẳng cấp ở phút 90+2. Tất nhiên, bên cạnh bàn thắng, bộ đôi cầu thủ này cũng đóng góp tích cực vào cách vận hành lối chơi của U22 Việt Nam kể từ khi vào sân.

Đưa ra các quyết định thay đổi cục diện khi cần thiết, biến những cầu thủ dự bị thành nhân tố then chốt. Rõ ràng, khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu chính là dấu ấn cá nhân mạnh mẽ nhất của HLV Kim Sang Sik, mang lại chiến thắng thuyết phục và đưa U22 Việt Nam thẳng tiến tới trận chung kết SEA Games.

⚠️ Vẫn còn đó nỗi lo trước chung kết

Chiến thắng trước U22 Philippines rất thuyết phục, nhưng U22 Việt Nam không phải không bộc lộ những nỗi lo, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Trước thời điểm 2 bàn thắng xuất hiện, toàn đội đã phung phí vô số cơ hội ăn bàn rõ rệt. Các tình huống tấn công được triển khai mạch lạc, phối hợp tốt, nhưng đến khâu cuối cùng, sự lạnh lùng và quyết đoán lại biến mất.

U22 Việt Nam có thể "kết liễu" trận đấu sớm Văn Khang, Đình Bắc, Lê Viktor nếu sắc bén hơn

Các cầu thủ chủ chốt như Lê Viktor, Khuất Văn Khang, và Đình Bắc đều thiếu đi sự tinh tế và chính xác cần thiết ở những cú chạm cuối cùng. Họ có tốc độ, có kỹ thuật, nhưng khi đối diện với khung thành hoặc thủ môn, những cú sút thường đi thiếu lực, chệch mục tiêu, hoặc không đủ hiểm hóc.

Nếu hàng công không cải thiện được khâu "đầu ra", đặc biệt khi đối đầu với đối thủ mạnh ở chung kết, U22 Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Cải thiện khâu dứt điểm là nhiệm vụ cấp bách nhất mà HLV Kim Sang Sik và các học trò cần phải thực hiện trước trận đấu quyết định ngôi vô địch.