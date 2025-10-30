Choáng "Nữ hoàng băng giá" tố bị bắt nạt suốt 20 năm làm dậy sóng tennis

Cả thế giới quần vợt lại một phen “dậy sóng” khi Caroline Wozniacki, cựu tay vợt số 1 thế giới, kiều nữ xinh đẹp của làng banh nỉ Đan Mạch, bất ngờ tố chuyên gia truyền hình Peter Bastiansen đã “bắt nạt” và công kích cô suốt 20 năm qua.

Wozniacki hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con

🎾 Từ nhà vô địch Grand Slam đến người mẹ ba con

Sau khi giành chức vô địch Australian Open 2018 và giữ ngôi số 1 thế giới, Wozniacki tuyên bố giải nghệ năm 2020, kết thúc sự nghiệp huy hoàng với 30 danh hiệu WTA. Nhưng tình yêu quần vợt chưa bao giờ rời bỏ cô.

Năm 2023, sau khi sinh hai con đầu lòng, Olivia (4 tuổi) và James (3 tuổi), Wozniacki bất ngờ tuyên bố trở lại thi đấu. Và cô nhanh chóng chứng minh bản lĩnh khi lọt vào vòng 4 US Open 2023, tiếp đó là tứ kết Indian Wells 2024.

Tháng 7/2025, cô và chồng, cựu sao bóng rổ NBA David Lee chào đón bé Max, đứa con thứ ba. Từ đó, Wozniacki tạm ngừng thi đấu, nhưng chưa bao giờ tuyên bố chính thức giải nghệ.

💥 Giọt nước tràn ly

Cơn bùng phát đến sau khi chuyên gia truyền hình Peter Bastiansen, người từng là cây bình luận lâu năm của kênh TV2 cho rằng nếu Wozniacki trở lại thi đấu ở Australian Open 2026, đó sẽ là “một trò hề”.

“Cô ấy sẽ không bao giờ trở lại top đầu tennis nữa. Tại sao không tuyên bố nghỉ luôn đi? Nếu cô ấy thi đấu ở Melbourne, tôi sẽ ngã khỏi ghế mất, đó là một trò hề, một sự thiếu nghiêm túc”, Bastiansen phát biểu trên tờ B.T.

Những lời này đã khiến Wozniacki thực sự nổi giận. Trên Instagram, cô đăng thẳng hình bài viết kèm lời đáp trả gay gắt: “Hơn 20 năm qua, Peter Bastiansen đã bắt nạt và công kích cá nhân tôi trên truyền thông, nói về những điều ông ta không hiểu. Peter, ông là một chú hề! Nếu là chuyên gia tennis thực thụ, ông nên biết luật: Tôi có xếp hạng bảo lưu số 71 thế giới, tôi không cần suất đặc cách để dự Grand Slam nào hết!”.

Wozniacki lên tiếng tố cáo Bastiansen "bắt nạt" cô bằng những lời bình phẩm suốt 20 năm qua

🧊 Bản lĩnh của một “Ice Queen”

Biệt danh “Ice Queen” (Nữ hoàng băng giá) của Wozniacki có lẽ chưa bao giờ chuẩn xác hơn lúc này. Thay vì né tránh, cô đáp trả mạnh mẽ, thậm chí còn chỉ trích các tờ báo như TV2 và B.T. vì tiếp tục sử dụng những bình luận “thiếu chuyên môn” của Bastiansen.

“Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho tennis, tôi có quyền chọn điều gì tốt nhất cho gia đình mình. Tôi không hiểu vì sao truyền thông vẫn để ông ta tiếp tục nói thay cho giới chuyên môn”, Wozniacki nhấn mạnh.

🤝 Bóng dáng Venus và Serena

Thú vị là Wozniacki hiện thân thiết với chị em Venus và Serena Williams, những huyền thoại cũng từng nhiều lần trở lại sau chấn thương và sinh nở. Gần đây, cô cùng chồng dự đám cưới của Venus tại Ischia (Ý), minh chứng rằng cô vẫn là một phần của “thế giới quần vợt thượng đẳng”.

Venus, 44 tuổi, cũng vừa trở lại sân đấu mùa này bằng suất đặc cách ở Washington và Cincinnati. Dù không tiến xa ở US Open, cô vẫn truyền cảm hứng cho hàng loạt tay vợt, trong đó có Wozniacki.

Cho đến nay, Wozniacki chưa xác nhận kế hoạch thi đấu mùa 2026. Nhưng nếu “Bông hồng Bắc Âu” thực sự tái xuất tại Melbourne Park, nơi cô từng đăng quang đó sẽ không phải là “một trò hề”, mà là một bước đi mới trong hành trình phi thường của người phụ nữ từng giữa ngôi đầu làng quần vợt đơn nữ.