Isak chuẩn bị ra mắt Liverpool, HLV Slot tiết lộ kế hoạch dùng tân binh 130 triệu bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Isak chuẩn bị ra mắt Liverpool, HLV Slot tiết lộ kế hoạch dùng tân binh 130 triệu bảng

Sự kiện: Liverpool Premier League 2025-26 Alexander Isak

HLV Slot tiết lộ về kế hoạch sử dụng Isak trước thềm màn ra mắt của tân binh này cho Liverpool.

   

Isak chưa thể đá chính liên tục

Tiền đạo Alexander Isak đã gia nhập Liverpool sau vụ chuyển nhượng kỷ lục 130 triệu bảng từ Newcastle. Dù vậy Isak đã trải qua một mùa hè không thi đấu hay tập huấn do phía Newcastle và anh có tranh chấp quanh vấn đề đi hay ở, và Isak vừa qua đã không đá nhiều trong 2 trận cho ĐT Thụy Điển.

Alexander Isak

Alexander Isak

Trước thềm trận gặp Burnley cuối tuần này (20h, 14/9), HLV Arne Slot cho biết ông sẽ phải cẩn thận với việc sử dụng Isak ra sao trong bối cảnh thể lực của anh chưa đảm bảo. Nhưng trước mắt ông bày tỏ sự hài lòng trong cuộc họp báo trước trận rằng cuối cùng Liverpool cũng đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực này.

“Richard Hughes, các lãnh đạo CLB và những người khác có liên quan đã làm rất tốt để đưa thương vụ về đích. Đó là điều tốt cho CLB và các cầu thủ, vì bây giờ chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào luyện tập và thi đấu”, Slot cho biết.

“Trong bóng đá có rất nhiều sự chỉ trích và với vụ Isak, cậu ấy đã bị fan Newcastle chê trách nhiều. Nhưng Isak đang có tâm thế thoải mái, cậu ấy vẫn nhớ rằng các fan Newcastle đã ca ngợi cậu ấy thế nào sau danh hiệu League Cup. Giờ là lúc cậu ấy khao khát thể hiện bản thân trong màu áo Liverpool”.

HLV Arne Slot

HLV Arne Slot

Tuy nhiên do Isak mới tập cùng đội chưa được lâu, HLV người Hà Lan nói ông sẽ không để anh thi đấu quá nhiều từ đầu. “HLV trưởng Jon Dahl Tomasson đã không dùng cậu ấy nhiều trên tuyển vì nếu thế cậu ấy có thể bị chấn thương và nghỉ nhiều tuần. Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc Alex theo cách tương tự, tức cậu ấy sẽ không đá 90 phút ngay từ đầu”, ông nói.

“Đội bóng có nhiều trận ở phía trước và Isak sẽ từ từ làm quen cả về thể lực, nhịp độ lẫn bài miếng phối hợp. Do chúng tôi đá nhiều nên sẽ có rất ít thời gian tập cùng nhau. Nhưng chúng tôi đã mua Isak vì 6 năm tới hoặc hơn nữa, chứ không phải 2 tuần. Nếu Isak được thay ra, quyết định của tôi là vì thể lực lâu dài của cậu ấy lẫn lợi ích của tập thể”.

Slot thừa nhận mua hụt Guehi, dè chừng Burnley

Bên cạnh Isak, Liverpool đã săn đón trung vệ Marc Guehi nhưng Crystal Palace rốt cuộc không bán. Arne Slot không phủ nhận điều này, ông cho biết: “Sẽ là nực cười nếu chối rằng chúng tôi suýt mua được Marc, cậu ấy là trung vệ hàng đầu và có được Marc để cải thiện sức mạnh đội bóng là cơ hội không thể bỏ qua. Hãy chờ xem tương lai sẽ ra sao”.

Harvey Elliott đã chuyển sang Aston Villa và HLV Slot cho biết thương vụ này tốt cho tất cả. “Luis Diaz đã nhanh chóng tỏa sáng tại Bayern và Tyler Morton cũng thi đấu tốt ở Lyon. Harvey cũng đang ở một nơi mà cậu ấy có thể phát triển được, tại đây cậu ấy không được ra sân nhiều dù điều đó xứng đáng với trình độ của Harvey”, Slot nói.

Guehi ăn mừng bàn thắng trước Aston Villa

Guehi ăn mừng bàn thắng trước Aston Villa

Mặc dù Burnley là một đối thủ mới lên hạng, chính những đối thủ này lại khiến Arne Slot và các cộng sự phải dè chừng. “Ở mùa trước chúng tôi đã gặp không ít khó khăn khi gặp Ipswich, Leicester và Southampton, thậm chí thủng lưới trước. Không có trận nào là dễ cả và Burnley sắp tới cũng vậy. Chúng tôi sẽ phải xem kỹ về họ lẫn rút kinh nghiệm từ các trận tương tự mùa trước”, ông nhấn mạnh.

Với trận đấu này, Liverpool sẽ không có tiền vệ Curtis Jones, người có vai trò lớn trong trận thắng Arsenal, do bị đau háng. Đó là sự vắng mặt duy nhất lúc này, dù vậy Slot đang kiểm tra thể lực của các cầu thủ vừa từ Nam Mỹ trở về sau đợt tập trung ĐTQG.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
6 điểm nhấn Ngoại hạng Anh: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Isak, thủ môn MU ra sao?
6 điểm nhấn Ngoại hạng Anh: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Isak, thủ môn MU ra sao?

Sau quãng nghỉ quốc tế dài và có phần nhàm chán, Premier League chính thức trở lại cuối tuần này với hàng loạt kịch bản hấp dẫn. Alexander Isak chuẩn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2025 18:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN