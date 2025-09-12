Isak chuẩn bị ra mắt Liverpool, HLV Slot tiết lộ kế hoạch dùng tân binh 130 triệu bảng

Isak chưa thể đá chính liên tục

Tiền đạo Alexander Isak đã gia nhập Liverpool sau vụ chuyển nhượng kỷ lục 130 triệu bảng từ Newcastle. Dù vậy Isak đã trải qua một mùa hè không thi đấu hay tập huấn do phía Newcastle và anh có tranh chấp quanh vấn đề đi hay ở, và Isak vừa qua đã không đá nhiều trong 2 trận cho ĐT Thụy Điển.

Alexander Isak

Trước thềm trận gặp Burnley cuối tuần này (20h, 14/9), HLV Arne Slot cho biết ông sẽ phải cẩn thận với việc sử dụng Isak ra sao trong bối cảnh thể lực của anh chưa đảm bảo. Nhưng trước mắt ông bày tỏ sự hài lòng trong cuộc họp báo trước trận rằng cuối cùng Liverpool cũng đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực này.

“Richard Hughes, các lãnh đạo CLB và những người khác có liên quan đã làm rất tốt để đưa thương vụ về đích. Đó là điều tốt cho CLB và các cầu thủ, vì bây giờ chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào luyện tập và thi đấu”, Slot cho biết.

“Trong bóng đá có rất nhiều sự chỉ trích và với vụ Isak, cậu ấy đã bị fan Newcastle chê trách nhiều. Nhưng Isak đang có tâm thế thoải mái, cậu ấy vẫn nhớ rằng các fan Newcastle đã ca ngợi cậu ấy thế nào sau danh hiệu League Cup. Giờ là lúc cậu ấy khao khát thể hiện bản thân trong màu áo Liverpool”.

HLV Arne Slot

Tuy nhiên do Isak mới tập cùng đội chưa được lâu, HLV người Hà Lan nói ông sẽ không để anh thi đấu quá nhiều từ đầu. “HLV trưởng Jon Dahl Tomasson đã không dùng cậu ấy nhiều trên tuyển vì nếu thế cậu ấy có thể bị chấn thương và nghỉ nhiều tuần. Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc Alex theo cách tương tự, tức cậu ấy sẽ không đá 90 phút ngay từ đầu”, ông nói.

“Đội bóng có nhiều trận ở phía trước và Isak sẽ từ từ làm quen cả về thể lực, nhịp độ lẫn bài miếng phối hợp. Do chúng tôi đá nhiều nên sẽ có rất ít thời gian tập cùng nhau. Nhưng chúng tôi đã mua Isak vì 6 năm tới hoặc hơn nữa, chứ không phải 2 tuần. Nếu Isak được thay ra, quyết định của tôi là vì thể lực lâu dài của cậu ấy lẫn lợi ích của tập thể”.

Slot thừa nhận mua hụt Guehi, dè chừng Burnley

Bên cạnh Isak, Liverpool đã săn đón trung vệ Marc Guehi nhưng Crystal Palace rốt cuộc không bán. Arne Slot không phủ nhận điều này, ông cho biết: “Sẽ là nực cười nếu chối rằng chúng tôi suýt mua được Marc, cậu ấy là trung vệ hàng đầu và có được Marc để cải thiện sức mạnh đội bóng là cơ hội không thể bỏ qua. Hãy chờ xem tương lai sẽ ra sao”.

Harvey Elliott đã chuyển sang Aston Villa và HLV Slot cho biết thương vụ này tốt cho tất cả. “Luis Diaz đã nhanh chóng tỏa sáng tại Bayern và Tyler Morton cũng thi đấu tốt ở Lyon. Harvey cũng đang ở một nơi mà cậu ấy có thể phát triển được, tại đây cậu ấy không được ra sân nhiều dù điều đó xứng đáng với trình độ của Harvey”, Slot nói.

Guehi ăn mừng bàn thắng trước Aston Villa

Mặc dù Burnley là một đối thủ mới lên hạng, chính những đối thủ này lại khiến Arne Slot và các cộng sự phải dè chừng. “Ở mùa trước chúng tôi đã gặp không ít khó khăn khi gặp Ipswich, Leicester và Southampton, thậm chí thủng lưới trước. Không có trận nào là dễ cả và Burnley sắp tới cũng vậy. Chúng tôi sẽ phải xem kỹ về họ lẫn rút kinh nghiệm từ các trận tương tự mùa trước”, ông nhấn mạnh.

Với trận đấu này, Liverpool sẽ không có tiền vệ Curtis Jones, người có vai trò lớn trong trận thắng Arsenal, do bị đau háng. Đó là sự vắng mặt duy nhất lúc này, dù vậy Slot đang kiểm tra thể lực của các cầu thủ vừa từ Nam Mỹ trở về sau đợt tập trung ĐTQG.