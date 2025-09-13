Ngoại hạng Anh nở rộ ném biên xa: Đòn đánh hiệu quả, "dễ chơi dễ trúng thưởng"

Ném biên xa - Trào lưu mới mà cũ tại Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ trở lại vào cuối tuần này với những trận đấu thuộc vòng 4. So với những mùa giải trước, giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh đang có sự chuyển mình với một số trào lưu mới đáng chú ý. Thực ra nói là mới cũng không đúng, bởi những trào lưu này từng xuất hiện tại Ngoại hạng Anh nhưng không được sử dụng trong nhiều năm và bây giờ được sử dụng với những ý đồ chiến thuật mới.

Rory Delap, bố của Liam Delap, từng là huyền thoại tại Ngoại hạng Anh với những ném biên mạnh như đá phạt góc

Trào lưu đầu tiên cần được nhắc tới là những cú ném biên xa. Đối với khán giả Việt Nam, đây là "đặc sản" của ĐT Indonesia trong vài năm qua. Còn với những người theo dõi Ngoại hạng Anh từ lâu, cựu vận động viên ném lao Rory Delap, bố của Liam Delap (Chelsea), cũng từng gây ấn tượng mạnh với những ném biên mạnh như phạt góc trong màu áo Stoke City cách đây hơn chục năm.

Theo thống kê từ Opta, 11/20 đội bóng tham dự Ngoại hạng Anh sử dụng bài đánh này ở vòng 1. Những cú ném biên được tính là "xa" nếu có quãng đường bay từ 20m trở lên và có điểm kết thúc là trong vòng cấm của đối thủ. Nếu so sánh với mùa 2024/25, con số này hơn gấp đôi (4 so với 11).

Đó sẽ chỉ là hiện tượng nhất thời nếu như số lượng của những cú ném biên xa không tăng dần theo vòng đấu. Hiện tại, mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh có trung bình 3,03 quả ném biên xa. Con số này cao nhất trong 10 năm qua, gần gấp đôi so với mùa cao nhất trước đó là 2018/19 (1,67 quả/trận).

Vì sao ném biên xa đang trở thành trào lưu

Câu hỏi được đặt ra là tại sao các đội bóng lại ưa chuộng trào lưu xưa cũ này? Câu trả lời rất đơn giản, đó là có khả năng ghi bàn cao hơn. Ở mùa 2024/25, Ngoại hạng Anh có tổng cộng 14 bàn thắng tới từ những cú ném biên xa vào vòng cấm, nhiều hơn cả mùa 2022/23 (8 bàn) và 2023/24 (5 bàn) cộng lại.

Những cú ném biên xa tăng đột biến sau 3 vòng tại Ngoại hạng Anh

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của những tình huống này lên tới 15,9, tức là vẫn còn nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ trong thực tế. Con số này đủ để thuyết phục các đội bóng đầu tư nhiều hơn vào bài tấn công này.

Sau 3 vòng đấu, Ngoại hạng Anh đã có 3 bàn thắng tới những cú ném biên xa, tương đương với tỉ lệ 1 bàn/10 trận, cao hơn rất nhiều so với mùa trước (1 bàn/27 trận) cho thấy hướng đi đúng đắn của chiến thuật này.

Thực tế, khoảng cách về trình độ của các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã bị thu hẹp đáng kể. Ngay cả những đội bóng thường đua vô địch như Man City, Liverpool, Arsenal... cũng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Với những hàng phòng ngự dày đặc và tổ chức tốt, những pha phối hợp chậm rãi không thể đem tới sự bất ngờ. Bởi vậy, các đội bóng đang cố gắng tận dụng triệt để những tình huống cố định. So với đá phạt góc, ném biên xuất hiện thường xuyên hơn nên đó là một giải pháp hữu ích.

Bài đánh "dễ chơi, dễ trúng thưởng" nên đội bóng nào cũng có thể áp dụng

Mặc dù độ xoáy của những quả ném biên không bằng đá phạt góc nhưng chính việc bóng bay nhanh hơn khiến cho tình huống dễ trở nên hỗn loạn. Bóng lập bập đồng nghĩa với cơ hội dứt điểm cận thành nhiều hơn và khả năng hậu vệ phạm lỗi trong vòng cấm cũng tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, bài đánh này khá đơn giản và không cần phải chuẩn bị nhiều. Tất cả những gì bạn cần là một cầu thủ có lực tay khỏe và những cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng bổng tốt trong vòng cấm. Đó lại là hai điều rất dễ gặp tại Ngoại hạng Anh.

Sau nhiều năm phát triển, bóng đá đang xuất hiện những vòng lặp. Không chỉ ném biên xa, bẫy việt vị hay hậu vệ phát bóng thay thủ môn cũng đang dần trở lại với những lối áp dụng mới để tạo ra hiệu quả.