Tennis đỉnh cao Paris Masters: Sinner - Zverev "dễ thở", kịch tính Shelton - Rublev

🎾 Francisco Cerundolo - Jannik Sinner: Khoảng 1h, 31/10 (vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu vòng 3 Paris Masters 2025 giữa Francisco Cerundolo (hạng 21 ATP) và Jannik Sinner (2 ATP) được đánh giá là cuộc so tài đặc biệt hấp dẫn.

Cerundolo (bên phải) từng thua Sinner (bên trái) cả 2 lần khi đối đầu trên sân cứng trong nhà

Cerundolo vừa có chuỗi thắng ấn tượng tại Paris với các chiến thắng trước Kecmanovic và Dzumhur, thể hiện phong độ ổn định và khả năng chịu áp lực tốt trong các pha bóng quyết định. Tuy nhiên, so với Sinner, người đang sở hữu chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên mặt sân này kể từ Davis Cup 2023 thì Cerundolo chắc chắn bị đặt ở thế "cửa dưới".

Sinner, khởi đầu Paris Masters với chiến thắng thuyết phục trước Bergs, trước đó anh cũng chơi thăng hoa ở Vienna Open, đang hướng đến danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong năm. Sinner cũng chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trực tiếp với Cerundolo, đặc biệt là trên mặt sân cứng trong nhà với tỉ số 2-0.

Sinner có những cú đánh biến ảo, khả năng di chuyển mềm mại và kiểm soát bóng tốt, Cerundolo dù có tinh thần thi đấu kiên cường nhưng khó lòng giành chiến thắng trước một Sinner thi đấu ổn định và tự tin như hiện tại.

📊 Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0, giành vé tứ kết.

⚔️ Alejandro Davidovich Fokina - Alexander Zverev: Khoảng 2h30, 31/10 (vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Davidovich Fokina (hạng 15 ATP) có phong độ tốt tại Paris với các chiến thắng thuyết phục trước Cazaux và Royer. Tuy nhiên, anh lép vế trong những lần chạm trán trước đây với tay vợt Đức, khi Zverev thắng đến 5/6 trận gần nhất, thể hiện ưu thế về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Zverev (bên trái) có kết quả đối đầu vượt trội trước Fokina (bên phải)

Zverev đang tìm lại phong độ với chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Vienna và Paris, dù vừa để thua Sinner ở chung kết Vienna Open nhưng "Hoàng tử" nước Đức đang trở lại. Lối chơi toàn diện của Zverev, với cú giao bóng uy lực và kỹ thuật đa dạng trên sân cứng, là điểm tựa vững chắc giúp anh chiếm ưu thế.

📊 Dự đoán kết quả: Zverev sẽ giành chiến thắng sau 2 set.

🔥 Ben Shelton - Andrey Rublev: Khoảng 20h30, 30/10 (vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Ben Shelton (hạng 7 ATP) và Andrey Rublev (hạng 17 ATP) được đánh giá là cuộc so tài hấp dẫn giữa hai tay vợt có phong cách khá trái ngược.

Shelton (bên trái) gặp Rublev (bên phải), cặp đấu hứa hẹn cân tài cân sức

Shelton đang trở lại mạnh mẽ sau chấn thương vai, vừa có chiến thắng thuyết phục ở vòng trước tại Paris với khả năng giao bóng và cứu break tốt. Anh từng đánh bại Rublev trong lần chạm trán duy nhất ở Basel 2024 trên mặt sân cứng trong nhà.

Rublev có phong độ không ổn định trong thời gian gần đây, nhưng anh vẫn sở hữu lối chơi bùng nổ, giao bóng hiểm hóc và bộ kỹ năng toàn diện.

Chênh lệch thứ hạng giữa hai tay vợt không quá lớn, nhưng xét về kinh nghiệm và sự ổn định trên sân cứng trong nhà, Rublev có chút lợi thế. Chuyên gia nghiêng nhẹ về Rublev, nhưng Shelton với phong độ và thể lực tốt hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.

📊 Dự đoán kết quả: Rublev thắng sau 3 set (2-1).

🚀 Lorenzo Sonego - Daniil Medvedev: Khoảng 23h30 (vòng 3 đơn nam Paris Masters)

Medvedev, tay vợt số 13 thế giới, đang khát khao chức vô địch Paris để hy vọng dự Nitto ATP Finals, khi các đối thủ cạnh tranh đã lần lượt bị loại. Với phong độ hồi sinh rất tốt gần đây, vào bán kết Thượng Hải, vô địch Almaty và thắng áp đảo Munar ở vòng đấu trước, Medvedev đang chứng tỏ anh là đối thủ cực kỳ khó nhằn trên mặt sân cứng.

Sonego hiện đứng hạng 45, từng thắng Musetti để chấm dứt chuỗi 17 trận thua trước top 10. Tuy nhiên, trong 3 lần đối đầu Medvedev gần nhất, Sonego chưa từng giành chiến thắng, chỉ có một set thắng. Lối chơi đa dạng và khả năng xoay chuyển tình huống tốt của Medvedev thường áp đảo Sonego.

📊 Dự đoán kết quả: Medvedev đi tiếp sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 30/10