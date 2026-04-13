Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Inter Milan 13/04/26 - Trực tiếp
Logo Como - COM Como
2
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
2
Olympique Lyonnais vs Lorient 13/04/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
1
Logo Lorient - FCL Lorient
0
Athletic Club vs Villarreal 13/04/26 - Trực tiếp
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
2
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Kết quả bóng đá Parma - Napoli: Choáng váng phủ đầu, McTominay - Hojlund cứu nguy (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

Napoli nhận cú đánh mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương Serie A khi hành quân đến sân Stadio Ennio Tardini của Parma. Đội bóng miền Nam Italia chịu áp lực lớn sau màn trình diễn thiếu ấn tượng.

Sau chiến thắng trong cuộc so tài với AC Milan hồi đầu tuần, Napoli hành quân tới Parma với mục tiêu gây áp lực lên đội đầu bảng Inter. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục khi bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên.

Napoli (áo xanh) gặp khó khăn trước Parma

Napoli (áo xanh) gặp khó khăn trước Parma

Từ một pha phát bóng dài của thủ môn, Nesta Elphege bật cao đánh đầu làm tường, tạo điều kiện để Gabriel Strefezza băng xuống vòng cấm và tung cú cứa lòng chìm hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Strefezza tại Serie A, và là điểm nhấn hiếm hoi trong hiệp một mà Napoli kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu sắc bén.

Bước sang hiệp hai, khi đội khách bế tắc trong việc tìm kiếm ý tưởng tấn công, Scott McTominay một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 60, Rasmus Hojlund làm tường để McTominay tung cú dứt điểm quyết đoán gỡ hòa.

Những phút còn lại chứng kiến Napoli dồn ép mạnh mẽ nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Như vậy, trận hòa thứ ba liên tiếp giữa hai đội giúp Parma nới rộng khoảng cách với nhóm nguy hiểm. Trong khi đó, Napoli chỉ biết hy vọng vào một cú sảy chân của Inter để nuôi tiếp giấc mơ vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Parma 1-1 Napoli (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Parma: Strefezza 1' (Elphege)

Napoli: McTominay 60' (Hojlund)

Kết quả bóng đá Atalanta – Juventus: Trả giá sai lầm cực đắt (Serie A)

Atalanta chơi không hề kém hơn Juventus nhưng lại phải nhận bàn thua cực cay đắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

13/04/2026 00:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN