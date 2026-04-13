Kết quả bóng đá Parma - Napoli: Choáng váng phủ đầu, McTominay - Hojlund cứu nguy (Serie A)

Sau chiến thắng trong cuộc so tài với AC Milan hồi đầu tuần, Napoli hành quân tới Parma với mục tiêu gây áp lực lên đội đầu bảng Inter. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục khi bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên.

Napoli (áo xanh) gặp khó khăn trước Parma

Từ một pha phát bóng dài của thủ môn, Nesta Elphege bật cao đánh đầu làm tường, tạo điều kiện để Gabriel Strefezza băng xuống vòng cấm và tung cú cứa lòng chìm hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Strefezza tại Serie A, và là điểm nhấn hiếm hoi trong hiệp một mà Napoli kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu sắc bén.

Bước sang hiệp hai, khi đội khách bế tắc trong việc tìm kiếm ý tưởng tấn công, Scott McTominay một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 60, Rasmus Hojlund làm tường để McTominay tung cú dứt điểm quyết đoán gỡ hòa.

Những phút còn lại chứng kiến Napoli dồn ép mạnh mẽ nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Như vậy, trận hòa thứ ba liên tiếp giữa hai đội giúp Parma nới rộng khoảng cách với nhóm nguy hiểm. Trong khi đó, Napoli chỉ biết hy vọng vào một cú sảy chân của Inter để nuôi tiếp giấc mơ vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Parma 1-1 Napoli (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Parma: Strefezza 1' (Elphege)

Napoli: McTominay 60' (Hojlund)