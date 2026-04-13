Dự đoán tỷ số MU - Leeds United: Thời cơ vàng xây chắc top 3 sau "Derby hoa hồng" (Ngoại hạng Anh)

Thời cơ vàng xây chắc top 3

MU đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải 2026/27 khi đang đứng thứ 3 hạng Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp thứ 6 Chelsea 7 điểm. Trải qua kỳ nghỉ quốc tế và không phải tham dự các đấu trường cúp, "Quỷ đỏ" được nghỉ tổng cộng... 24 ngày, kể từ trận hòa Bournemouth 2-2 hôm 20/3.

MU đang hừng hực khí thế trước "Derby hoa hồng"

Đội bóng 20 lần vô địch nước Anh đã có thời gian tập huấn tại Cộng hòa Ireland tuần trước để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 32 Ngoại hạng Anh gặp Leeds United. Vì vậy, người hâm mộ rất háo hức chờ xem thầy trò Michael Carrick sẽ bắt nhịp với các trận ra sao sau quãng nghỉ "dài hơi" đến vậy.

Tất nhiên, MU có lí do tự tin vào cơ hội kết thúc mùa giải trong top 5 chung cuộc. Dưới thời HLV Michael Carrick, đội bóng giành 7 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại sau 10 trận, qua đó giúp nhà cầm quân 44 tuổi trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí HLV chính thức vào cuối mùa giải.

Trên hết, các đối thủ của họ cũng thay nhau "ngã ngựa". Ngay vòng 32, Aston Villa (hạng 4, 55 điểm/32 trận) bị Nottingham Forest cầm hòa, còn Chelsea (hạng 6, 48 điểm/32 trận) thảm bại 0-3 trước Man City.

Vị thế áp đảo ở "Derby hoa hồng"

Đêm nay, thầy trò Carrick đứng trước cơ hội xây chắc top 3 nếu đánh bại Leeds ở trận "Derby hoa hồng". Đội bóng của HLV Daniel Farke hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm cùng phong độ cực kì bất ổn.

Họ hòa 2 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Crystal Palace và Brentford, thậm chí chưa thắng trận nào tại giải đấu cao nhất "Xứ sở sương mù" kể từ chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest vào đầu tháng 2. Đội bóng áo trắng cũng mới thắng 1/15 trận sân khách mùa này, thua 7 trận và để thủng lưới 28 bàn.

Bên cạnh cuộc chiến trụ hạng, Leeds United cũng phần nào bị phân tâm khi lọt vào bán kết FA Cup (gặp Chelsea vào ngày 26/4). Nói vậy để thấy, nhiệm vụ kiếm điểm tại Old Trafford rất khó khăn thế nào với thầy trò Daniel Farke.

Xét về thành tích đối đầu, MU bất bại trong 18 trận sân nhà gần nhất tại giải vô địch quốc gia trước Leeds, chỉ thua 1 trong 20 lần đối đầu gần đây, trong đó có 12 chiến thắng. Tuy nhiên, Leeds đã tránh được thất bại ở 2 trong 3 lần chạm trán đã qua với MU, bao gồm trận hòa 2-2 tại Old Trafford tháng 2/2023 và trận hòa 1-1 tại Elland Road đầu mùa này.