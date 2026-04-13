Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City "nghiền nát" Chelsea, vô địch hấp dẫn

Hiệp một giằng co, Chelsea bỏ lỡ cơ hội

Manchester City nhập cuộc chủ động và gây sức ép ngay từ những phút đầu, nhưng Chelsea mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra căng thẳng

Một pha phối hợp nhanh của đội chủ nhà kết thúc bằng cú dứt điểm đưa bóng đi vào cạnh lưới của Cole Palmer. Sau đó, Joao Pedro có cú sút bị đổi hướng trước khi đưa bóng vào lưới từ pha phối hợp với Marc Cucurella, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Pedro Neto tiếp tục khuấy đảo hàng thủ đội khách với pha đi bóng kỹ thuật vượt qua Rodri, song không thể đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma. Phía bên kia, phải đến phút 34, Robert Sánchez mới thực sự trổ tài khi cản phá cú dứt điểm của Bernardo Silva từ đường căng ngang của Nico O’Reilly.

O’Reilly tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của Man City khi tạo cơ hội cho Rayan Cherki, nhưng cú sút của cầu thủ này lại quá nhẹ. Cuối hiệp một, Antoine Semenyo và Andrey Santos lần lượt dứt điểm không chính xác, khép lại 45 phút đầu tiên mà không bên nào tận dụng được cơ hội.

Bùng nổ sau giờ nghỉ, Man City định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, Man City gia tăng sức ép và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Chỉ sáu phút sau khi bóng lăn trở lại, Nico O’Reilly bật cao đánh đầu mở tỷ số từ đường tạt bóng chuẩn xác của Rayan Cherki, sau khi vượt qua sự đeo bám của Andrey Santos.

Man City giành chiến thắng quan trọng

Chưa dừng lại ở đó, chỉ sáu phút sau, Cherki tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ 10 tại Premier League mùa này. Tiền vệ trẻ rê bóng khéo léo trước vòng cấm rồi chọc khe tinh tế để Marc Guehi băng xuống dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Dù O’Reilly sau đó phải rời sân vì chấn thương, Man City vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 16 hiệp hai, Jérémy Doku phối hợp với Cherki để cướp bóng từ Moises Caicedo trước khi tự mình dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0, khép lại trận đấu với màn trình diễn thuyết phục.

Chelsea gần như không có phản ứng đáng kể. Abdukodir Khusanov suýt ghi siêu phẩm nhưng không trúng đích, trong khi Donnarumma dễ dàng cản phá cú đánh đầu của Cucurella. Thất bại này khiến Chelsea nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại Premier League – chuỗi kết quả tệ nhất kể từ tháng 5/2023.

Chiến thắng giúp Man City chấm dứt chuỗi hai trận hòa liên tiếp, đồng thời tận dụng triệt để việc Arsenal thất bại trước Bournemouth. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn sáu điểm, trong khi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ đối đầu trực tiếp với chính Arsenal ở vòng tới. Bối cảnh hiện tại hứa hẹn tạo nên bước ngoặt quyết định cho cuộc đua vô địch.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại