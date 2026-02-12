Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Super League chính thức bị khai tử

Sự kiện: Super League Real Madrid

TPO - Real Madrid và UEFA đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt bất đồng kéo dài nhiều năm về giải đấu Super League. Động thái này vì lợi ích của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu.

Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez.

Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez.

Real Madrid đã mâu thuẫn với UEFA kể từ khi dự án Super League được công bố vào năm 2021. Vào thứ Bảy tuần trước, Barcelona đã tuyên bố chính thức rút khỏi Super League, khiến Real Madrid trở thành một trong 12 câu lạc bộ sáng lập duy nhất còn trụ lại.

"Sau nhiều tháng thảo luận vì lợi ích tốt nhất của bóng đá châu Âu, UEFA, Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (EFC) và Real Madrid CF tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc vì sự phát triển của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, tôn trọng nguyên tắc thành tích thể thao với trọng tâm là sự bền vững lâu dài của câu lạc bộ và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ thông qua việc sử dụng công nghệ," theo một tuyên bố được Real Madrid và UEFA công bố.

"Thỏa thuận về các nguyên tắc này cũng sẽ giúp giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến Super League, một khi các nguyên tắc này được thực thi và áp dụng."

Mới đây vào tháng 11, chủ tịch Real Madrid, Florentino Pérez - một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất giải Super League cho biết ông càng tin tưởng hơn bao giờ hết vào chiến thắng trong vụ tranh chấp này, khẳng định Real Madrid sẽ kiên trì theo đuổi quyền tổ chức giải đấu riêng của câu lạc bộ và đòi bồi thường từ UEFA.

Các cổ động viên phản đối Super League.

Các cổ động viên phản đối Super League.

Tháng 10 năm ngoái, UEFA tiết lộ rằng một loạt các cuộc thảo luận không chính thức đã diễn ra trong những tháng gần đây với nhà tài trợ Super League, A22 Sports Management, để tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp.

"Chúng tôi xác nhận các báo cáo rằng Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis đã gặp gỡ đồng sáng lập A22 ông Anas Laghrari một vài lần ở nơi công cộng. Không có kết quả chính thức nào từ những cuộc trò chuyện này," cơ quan này cho biết.

Sau khi UEFA ngăn chặn nỗ lực khởi động Super League và đe dọa các câu lạc bộ tham gia bằng các biện pháp trừng phạt, A22 đã đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Châu Âu.

Vào tháng 12/2023, tòa án đã phán quyết rằng các quy định trước đây của UEFA về việc phê duyệt các giải đấu mới đã vi phạm luật EU. Sau khi một tòa án ở Madrid tuân theo phán quyết đó, Real Madrid đã tuyên bố vào tháng 10 năm ngoái rằng họ sẽ yêu cầu UEFA bồi thường thiệt hại.

Theo Khanh Kiều ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 11:26 AM (GMT+7)
