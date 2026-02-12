Tottenham bị chê "không phải là CLB lớn" sau khi sa thải Thomas Frank

Postecoglou công kích tham vọng của Tottenham

Trong phát biểu mang tính công kích mạnh mẽ sau khi Thomas Frank bị Tottenham sa thải, Postecoglou khẳng định đội bóng cũ không được điều hành như “những ông lớn thực thụ”. Theo chiến lược gia người Australia, cách Tottenham hành xử trên thị trường chuyển nhượng “gần như đối nghịch hoàn toàn” với khẩu hiệu nổi tiếng của CLB: “To Dare Is To Do” (Dám nghĩ, dám làm).

Postecoglou đã dẫn dắt Tottenham giành chức vô địch Europa League mùa trước

Postecoglou cũng cho rằng văn hóa “Spursy”, ám chỉ sự thiếu niềm tin vào khả năng giành danh hiệu tại đội bóng Bắc London. Ông nhấn mạnh Thomas Frank không phải là vấn đề duy nhất, đồng thời mô tả Tottenham là “một CLB kỳ lạ” khi tiết lộ những bức xúc liên quan đến chuyển nhượng trong quãng thời gian làm việc tại đây.

Phát biểu trên podcast Stick to Football khi nói về việc Frank rời đi, Postecoglou chia sẻ: “Thật khó hiểu khi nhìn vào việc họ đang cố xây dựng điều gì. Tottenham có một sân vận động và trung tâm huấn luyện tuyệt vời, nhưng nếu nhìn vào mức chi tiêu và cấu trúc lương, họ không phải một CLB lớn.

Tôi nhận ra điều đó rất rõ khi chúng tôi cố gắng chiêu mộ cầu thủ. Có những cầu thủ mà chúng tôi đơn giản là không thể bước vào cuộc đua. Cuối mùa đầu tiên của tôi, khi đội xếp thứ năm, chúng tôi cần những cầu thủ đã sẵn sàng cho Premier League để từ top 5 tiến lên cạnh tranh thực sự.

Nhưng vì không giành vé Champions League, chúng tôi rốt cuộc ký hợp đồng với Dominic Solanke, người tôi rất thích, và ba cầu thủ tuổi teen. Tôi thì đang nhắm tới Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo, Marc Guehi… bởi đó là những gì các CLB khác sẽ làm trong hoàn cảnh ấy. Ba cầu thủ trẻ thì không thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó”.

Postecoglou tiếp tục: “Khi bước vào Tottenham, bạn thấy khẩu hiệu ‘To Dare Is To Do’ ở khắp nơi. Nhưng hành động của họ gần như trái ngược hoàn toàn với điều đó. Muốn chiến thắng, đến lúc nào đó bạn phải chấp nhận rủi ro.

Tôi cảm thấy Tottenham luôn tự nhận mình là một trong những ông lớn. Nhưng thực tế, theo trải nghiệm của tôi, họ không phải vậy. Khi Arsenal cần cầu thủ, họ sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Declan Rice. Tôi không thấy Tottenham làm điều tương tự. Lần gần nhất Tottenham ký hợp đồng mà bạn phải thốt lên ‘Wow’ là khi nào?”

“Thomas Frank không phải là vấn đề duy nhất”

Nói về văn hóa “Spursy”, Postecoglou cho biết ông cảm nhận rõ sự thiếu niềm tin trước chiến dịch Europa League mùa trước: “‘Spursy’, đó chính là vấn đề. Hoàn toàn đúng, có sự thiếu tin tưởng rằng họ sẽ đi tới cùng và giành chiến thắng. Và đó là điều tôi cố gắng phá vỡ. Tuyên bố của tôi về việc giành danh hiệu ở mùa thứ hai là vì lợi ích của CLB. Bởi không ai bên trong dám nói điều đó, vì họ đã nhiều lần tiến rất gần”.

Tottenham vừa sa thải Thomas Frank sau khi rơi xuống hạng 16 Ngoại hạng Anh

Bàn về việc Thomas Frank bị sa thải, Postecoglou nhận định: “Thật khó khăn. Ông ấy không thể là vấn đề duy nhất. Tottenham là một CLB kỳ lạ. Cuối năm ngoái, họ có một sự chuyển hướng lớn, không chỉ với tôi mà còn với việc Daniel (Daniel) cũng rời đi, và bạn đã tạo ra một môi trường đầy bất ổn. Vì lý do gì?

Frank bước vào đó với mục tiêu gì? Mục tiêu của Tottenham là gì? Đầu mùa họ nói muốn cạnh tranh trên mọi mặt trận, nhưng thực tế Tottenham đã không làm được điều đó trong một thời gian rất dài. Người có ảnh hưởng lớn nhất tại CLB suốt 20 năm qua cũng ra đi, nên nếu đã tạo ra một cú xoay trục lớn như vậy, bạn phải chấp nhận rằng bất ổn là điều không tránh khỏi. Frank có biết mình bước vào hoàn cảnh đó không? Đó là một CLB kỳ lạ”.

Postecoglou cũng chỉ ra sự thiếu nhất quán trong định hướng huấn luyện của Tottenham: “Nhìn vào danh sách các HLV, không có một sợi dây xuyên suốt về việc họ muốn làm gì. DNA của Tottenham là muốn đội bóng chơi theo một phong cách nhất định. Dưới thời Mauricio Pochettino, họ đi theo con đường đó. Nhưng nhiều người đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Harry Kane trong giai đoạn ấy. Ngay cả khi Kane rời đi, khoảng trống đó không thể lấp đầy.

Họ chia tay Pochettino, rồi muốn những người chiến thắng, mời Jose Mourinho, vào chung kết cúp rồi lại sa thải ông ấy. Sau đó là Antonio Conte. Rồi tôi đến, họ lại muốn thứ bóng đá cống hiến, dù DNA của tôi là luôn hướng đến chiến thắng. Và rồi họ lại đổi hướng”.