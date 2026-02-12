ĐT Anh chính thức gia hạn HLV Tuchel, MU hết cửa chiêu mộ

FA thông báo trên các nền tảng mạng xã hội rằng HLV Tuchel được gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Ông được gia hạn thêm 2 năm so với hợp đồng cũ, vốn chỉ kéo dài đến hết World Cup 2026.

Tuchel chia sẻ trong ngày được FA tin tưởng dẫn dắt ĐT Anh lâu dài: "Tôi rất vui và tự hào khi gia hạn hợp đồng. Ai cũng biết rằng tôi đã yêu thích từng phút giây được làm việc với các cầu thủ và các HLV của mình. Tôi rất nóng lòng cùng ĐT Anh thi đấu ở World Cup 2026. Đây là cơ hội tuyệt vời, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho đất nước tự hào.

HLV Tuchel gắn bó lâu dài với ĐT Anh

Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ giám đốc điều hành Mark Bullingham, tất cả các đồng nghiệp tại FA và người hâm mộ ở bất cứ nơi nào tôi đến. Vì vậy, tôi không hề do dự khi được đề nghị tiếp tục công việc mơ ước này.

EURO 2028 sẽ là giải đấu rất đặc biệt. Với tư cách là HLV, tôi mong muốn được cạnh tranh với những đội bóng xuất sắc nhất trên sân khấu lớn nhất có thể".

Các thành viên trong ban huấn luyện của Tuchel, bao gồm Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer và James Melbourne cũng đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với FA.

Với việc Tuchel gia hạn hợp đồng với FA, MU hết cửa chiêu mộ ông vào hè năm nay. Vào năm 2024, "Quỷ đỏ" tiếp cận chiến lược gia người Đức để thay thế Ten Hag. Nhưng cuối cùng, ông tự loại mình khỏi cuộc đua.

Hiện MU vẫn tìm HLV chính thức. Họ hiện tin tưởng Carrick, nhưng nhiều khả năng ông chỉ đảm nhận vị trí HLV tạm quyền cho hết mùa giải 2025/26 thay vì được tin tưởng lâu dài.