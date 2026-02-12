Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Rashford báo tin dữ, Barca tan hoang hàng công trước đại chiến với Atletico

Sự kiện: Barcelona Marcus Rashford

Vào lúc 3h ngày 13/2 (giờ Hà Nội), Barcelona sẽ làm khách trên sân của Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua. Trước trận đấu lớn, hàng công Barca đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

  

⚠️ Rashford dính chấn thương, vắng mặt đại chiến

Barcelona vừa đón nhận cú sốc lớn trước thềm trận bán kết Copa del Rey gặp Atletico Madrid, khi Marcus Rashford chính thức bị loại khỏi danh sách thi đấu vì chấn thương. Tiền đạo người Anh gặp vấn đề ở đầu gối trái sau pha va chạm ở chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga. Theo báo cáo của đội ngũ y tế, Rashford không kịp bình phục cho chuyến làm khách tới Madrid.

Rashford sẽ vắng mặt ở đại chiến với Atletico Madrid

Rashford sẽ vắng mặt ở đại chiến với Atletico Madrid

Thông tin được CLB xác nhận trong thông báo y tế chiều thứ Tư: Rashford bị đau đầu gối trái sau trận đấu tại và sẽ vắng mặt ở trận bán kết gặp Atletico. Dù Barca chưa công bố thời gian trở lại cụ thể, việc ngôi sao sinh năm 1997 không thể góp mặt ở trận cầu then chốt cho thấy mức độ chấn thương không hề nhẹ.

🔥 Bài toán khó cho hàng công "Blaugrana"

Sự vắng mặt của Rashford tạo ra khoảng trống lớn bên hành lang trái hàng công Barcelona. Kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Manchester United, tuyển thủ Anh nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng nhờ tốc độ, khả năng đột phá và những pha bó vào trung lộ đầy sát thương.

HLV Flick đang đứng trước bài toán khó khăn về nhân sự và chiến thuật

HLV Flick đang đứng trước bài toán khó khăn về nhân sự và chiến thuật

Barca đang bước vào giai đoạn bản lề của mùa giải, khi cuộc đua vô địch La Liga nóng lên và Copa del Rey trở thành mục tiêu danh hiệu quan trọng. Việc mất một nhân tố có khả năng tạo đột biến như Rashford chắc chắn ảnh hưởng tới nhịp điệu và sự ăn ý trên hàng công. Mối liên kết giữa anh, Lamine Yamal cũng như Robert Lewandowski vốn là điểm tựa trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalunya.

Trước giờ bóng lăn chưa đầy 24 tiếng, HLV Hansi Flick buộc phải cân nhắc phương án thay thế: tiếp tục sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với một cầu thủ chạy cánh thuần túy, hay điều chỉnh hệ thống để tăng cường tuyến giữa nhằm kiểm soát thế trận.

🚑 Raphinha cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân

Không chỉ Marcus Rashford, Barca còn đối diện nguy cơ thiếu vắng thêm Raphinha. Cầu thủ người Brazil vẫn chưa trở lại tập luyện đầy đủ cùng đội một do quá tải cơ bắp và khả năng ra sân ở trận đấu tới là rất thấp.

Raphinha cũng nhiều khả năng vắng mặt

Raphinha cũng nhiều khả năng vắng mặt

Chia sẻ với truyền thông, Raphinha thừa nhận anh đang tiến triển tích cực nhưng chưa sẵn sàng cho cường độ thi đấu đỉnh cao. Điều đó đồng nghĩa Barcelona có thể mất cả hai cầu thủ chạy cánh trái đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Trong bối cảnh đó, Atletico Madrid rõ ràng được tiếp thêm động lực. Đoàn quân của Diego Simeone vốn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và khả năng phản công sắc bén. Việc Barca thiếu vắng hai mũi nhọn nguy hiểm sẽ mở ra cơ hội để đội chủ sân Metropolitano khai thác triệt để.

Dù vậy, Barcelona hành quân tới Madrid với phong độ ấn tượng: thắng 6 trận liên tiếp và giành 17 chiến thắng trong 18 lần ra sân gần nhất. Thử thách tại Metropolitano hứa hẹn đầy khắc nghiệt, nhưng cũng là phép thử bản lĩnh thực sự cho tham vọng ăn ba của thầy trò Hansi Flick mùa này. Sau trận lượt đi, Barca và Atletico sẽ tái đấu ở Nou Camp vào lúc 3h ngày 4/3.

Theo Tiến Sơn

12/02/2026 15:27 PM (GMT+7)
